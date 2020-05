Cole Sprouse est méconnaissable en confinement

L’acteur a publié une photo de lui avec une moustache et une chemise hawaïenne et, bien qu’on adore le look, on ne le reconnaît pas du tout!

Avant de débuter, voici un rappel de ce à quoi Cole Sprouse ressemble (normalement):

AFP

Décidément, les derniers mois furent rocambolesques pour Cole Sprouse. Entre les rumeurs d’infidélité avec Kaia Gerber et Lili Reinhart qui se porte à sa défense, le jeune homme a décidé de changer d’apparence.

• À lire aussi: Cole Sprouse répond aux rumeurs de séparation avec Lili Reinhart de la meilleure façon

• À lire aussi: Lili Reinhart défend Cole Sprouse sur Twitter puis supprime le tout

Il a publié une photo en confinement qui a suscité beaucoup de réactions sur Instagram. On le voit, son corps à moitié dans une machine à laver et il a accompagné la photo de la phrase «Je veux juste être pur».

Ce qui fait le plus réagir? Son look! Entre le bronzage, les cheveux pâles, la barbe de mousquetaire et le chemisier coloré, il est méconnaissable!

On note aussi des vestiges de vernis à ongles noir sur les doigts de Cole.

Le tout fait changement de ses cheveux noirs et son teint laiteux digne de son personnage dans la série Riverdale.

Les amis de Cole furent nombreux à écrire sous la publication. On remarque notamment Dylan, le jumeau de Cole, qui lui dit qu’il sera le frère à remporter le concours de la meilleure barbe en confinement.

La barbe de Dylan est plus blonde que celle de Cole, mais elle est tout aussi belle. Impossible de déterminer un gagnant pour le moment.

Charles Melton qui joue Reggie dans Riverdale a pour sa part ajouté que cela prendrait beaucoup plus qu’une machine à laver Samsung pour purifier Cole, mais qu’il l’aimait tout de même, malgré ses impuretés.

Bref, on ne sait que penser du nouveau look de Cole, mais on espère qu’il va continuer de publier des photos de la sorte!