Ariana Grande dévoile deux nouveaux tattoos sur ses bras

La chanteuse Ariana Grande a une tonne de tatouages, mais sa dernière photo Instagram en dévoile au moins 2 nouveaux jamais vus auparavant!

Ariana Grande est une grande adepte des tattoos. Elle en a au minimum 30, et certains en auraient compté jusqu’à 50!

Bien que plusieurs d’entre eux soient tout petits, elle semble opter pour des pièces de plus en plus grosses. On pense notamment à son Pokémon ou au personnage Chihiro de Spirited Away qui couvrent ses bras.

Lors de son apparition aux Grammy Awards en janvier dernier, certains avaient cru remarquer un nouveau papillon discret sur le bras d’Ariana.

On pouvait apercevoir celui-ci au-dessus du gant de la chanteuse et il semblait soit fait de traits fins, soit camouflé par du maquillage.

AFP

Eh bien, surprise, dans la dernière selfie publiée par Ariana sur Instagram, elle dévoile enfin pas un, mais bien DEUX papillons sur le bras et l'épaule!

Il est donc évident que ces nouvelles additions à sa collection ont été faites avant la période de confinement.

D’ailleurs, Ariana profite de ce moment à la maison pour «rocker» ses cheveux naturels, et pour passer du temps avec ses chiens.

Elle prépare aussi la sortie de sa nouvelle chanson, Stuck With U, en collaboration avec Justin Bieber. Celle-ci sera disponible le 8 mai et les fonds iront à un organisme qui aide les travailleurs essentiels en payant l’éducation de leurs enfants.

On adore!