«Midnight Sun»: Tous les détails sur le nouveau livre «Twilight»

Enfin une bonne nouvelle en 2020, nous aurons droit à un nouveau roman de la saga Twilight cette année!

La semaine dernière, l'auteure de Twilight, Stephenie Meyer, lançait une bombe auprès de ses fans en laissant entendre qu'une nouveauté arriverait bientôt. Plusieurs espéraient que ce nouveau livre soit Midnight Sun, une idée que Stephenie avait eue en 2008, mais abandonnée lorsque les premiers chapitres avaient été dévoilés sans son consentement sur le web.

• Pour plus de détails: L'auteure de «Twilight» annonce la sortie d'un nouveau livre dans la série

Lors de cette annonce, Stephenie avait promis de dévoiler plus de détails le 4 mai, et cette journée est enfin venue! C'est donc confirmé, Midnight Sun verra le jour plus tard en 2020.

Voici tous les détails sur Midnight Sun, le nouveau roman dans la saga Twilight:

1. Où se situe ce livre dans la chronologie de série?

PHOTO COURTOISIE

Midnight Sun ressasse les événements du tout premier roman Twilight, mais du point de vue d'Edward, au lieu de celui de Bella.

C'est aussi en quelque sorte un «antépisode» puisqu'on va en apprendre plus sur la vie d'Edward avant sa rencontre avec Bella.

2. Quelle sera l'histoire?

Ce roman va donc dévoiler comment Edward s'est senti lorsqu'il a rencontré Bella et ce qu'il faisait lorsqu'il n'était pas avec sa dulcinée. On aura la chance de revisiter leur légendaire histoire d'amour d'un autre angle et en apprendre plus sur les personnages, surtout Edward.

Stephenie Meyer avait ceci à dire à propos de Midnight Sun:

«C'est plus sombre, et je dirais même plus désespéré. Les enjeux sont plus haut pour Edward. Je ne crois pas que les gens se doutaient de ce qu'Edward pensait ou de ce qu'il faisait lorsqu'il n'était pas avec Bella. Je ne crois pas qu'il sera le Edward qu'ils avaient imaginé. Je crois que c'est un Edward qui est très différent de cela».

Ouf, c'est intriguant!

3. Cela sort quand?

Midnight Sun sera disponible le 4 août 2020. Il faut donc patienter encore quelques mois, mais cela en vaudra certainement la peine!

4. Comment peut-on se procurer le livre?

Pour le moment, le roman est disponible en précommande au coût de 34,99$ sur le site de Amazon.

Il est aussi offert à 12,99$ en format Kindle.

5. Est-ce qu'il y aura un film?

Pour l'instant, aucune annonce en lien avec un film n'a été faite. Considérant que le premier film est sorti en 2008 et que les acteurs sont maintenant plus vieux, c'est plutôt improbable.

Cependant, rien n'exclu la possibilité d'un «reboot» avec de tout nouveaux acteurs...