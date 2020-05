Le mois de mai sera le plus intense pour ces 4 signes

Le mois de mai risque d’être rocambolesque pour pas mal tous les signes, mais certains en particulier vont le vivre de façon encore plus intense.

Le mois de mai marque un 3ème mois que nous vivrons sous le thème de la pandémie, il est donc évident qu’il ne sera pas facile. Après un mois d’avril passé à l’intérieur et à s’inquiéter, l’incertitude par rapport à l’avenir continue de causer de l’angoisse.

On sait que l’astrologie n’est pas une science exacte et elle ne sert pas à prédire l’avenir. Par contre, elle peut être un outil pour comprendre ce qui se passe et pourquoi on réagit d’une certaine façon!

En mai, Pluton continue sa rétrograde, ce qui est une période de changements et de remises en question. En plus de cela, le 12 mai, Vénus débutera sa rétrograde. Puisque c’est la planète de l’amour et des relations, on risque d’avoir l’impression que nos relations font du sur place. Il faudra faire preuve de patience auprès de nos êtres chers. Puis, le 14 mai, Jupiter, la planète de la chance, entre en rétrograde dans le signe du Capricorne, le travaillant. On s’attend à des rebondissements imprévisibles dans nos vies professionnelles.

Le 7 mai, on aura droit à une pleine lune sous le signe du Scorpion, qui représente la mort et la transformation. Le 10 mai, Saturne, la planète de l’autorité débutera son transit en Verseau. Ce sera un moment où le côté créatif et individualiste du Verseau va nous faire reconsidérer les structures gouvernementales établies.

OUF! Ce sera un mois mouvementé qui va débuter sous le thème des remises en question, puis éventuellement nous motiver à faire bouger les choses.

Voici donc les 4 signes qui auront un mois de mai très intense:

Bélier

Les Bélier, vous allez avoir un mois de mai qui va bouger, ce qui n’est pas nécessairement négatif. Vous risquez de débuter le mois dans une certaine situation, puis le terminer dans une autre.

Le transit de la planète Jupiter qui entre dans la constellation du Capricorne à la mi-mai va vous donner envie de changer de carrière. Vous qui aimez être dans l’action et bouger, attendez-vous à un GROS changement.

Scorpion

Jusqu’au 20 mai, le début de la saison du Gémeaux, nous sommes dans la saison du Taureau, le signe opposé au vôtre. Pendant cette période, les Scorpion, vous vous sentez généralement inconfortables. Par contre, vous avez de grandes similitudes avec les Taureau, puisque vous êtes deux signes qui sont TRÈS intenses et fidèles en amour.

Avec Vénus en rétrograde et le signe du Taureau qui règne, les Scorpion, préparez-vous à une tempête dans votre vie amoureuse.

Sagittaire

La planète associée à votre signe est Jupiter, et elle sera en rétrograde à partir du 14 mai. À ce moment-là, votre chance habituelle sera mise sur pause et vous serez confrontés à plusieurs choses. Que ce soit une erreur qui vous rattrape ou tout simplement une remise en question, ce sera un moment introspectif.

Ne vous inquiétez pas trop, vous aurez la motivation pour travailler fort sur ce qui ne fonctionne pas dans vos vies.

Poissons

Toutes les rétrogrades du mois risquent de vous rendre tout particulièrement émotifs en mai, chers Poissons. De plus, la planète Mars se retrouvera dans votre signe ce mois-ci et puisqu’elle représente l'agressivité, vous allez en ressentir.

Surtout dans vos relations amoureuses, vous allez être irrités par des choses qui normalement ne vous feraient rien. Encore une fois, faites preuve de patience avec vos êtres chers.