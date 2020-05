Disney sort des masques de protection à l'effigie de nos personnages préfs

Disney est l’une des compagnies à avoir décidé d’offrir des masques de protection en tissus pour aider les gens durant la pandémie.

• À lire aussi: Masques en tissu : 10 boutiques Etsy québécoise où s'en procurer

Les masques se vendent en paquet de 4, tous sous un thème comme Star Wars, les princesses ou Pixar, par exemple. L’ensemble est 20 $ US et est offert en précommande seulement sur le site de Disney.

Parmi tous les paquets de masques, on doit avouer qu’on a un coup de coeur pour celui de Star Wars parce qu’il comprend BÉBÉ YODA!

Courtoisie Disney

Ce personnage de la série The Mandalorian a touché le monde entier avec ses grandes oreilles et ses yeux expressifs et on veut TOUT à l'effigie de «the child».

Capture d'écran

• À lire aussi: Voici quand la saison 2 de The Mandalorian arrivera sur Disney+

Disney promet de donner tous les profits de cette vente (jusqu’à 1 million) de masques à Medshare, un organisme qui aide les hôpitaux dans les régions plus pauvres des États-Unis à obtenir de l’équipement. L'entreprise va aussi donner 1 million de masques à des familles dans le besoin.

En plus de Star Wars, voici les autres options de masques Disney:

1. Marvel

Courtoisie Disney

2. Princesses

Courtoisie Disney

3. Pixar

4. Mickey & Minnie

Courtoisie Disney

5. Animaux Disney

Courtoisie Disney

Petit rappel que les masques n'empêchent pas de contracter la COVID-19. Les masques permettent de réduire la diffusion des gouttelettes de salive que nous produisons en parlant et en respirant, réduisant ainsi notre risque d'infecter quelqu'un d'autre. Les masques ne remplacent pas les mesures de protection comme la distanciation sociale ou encore se laver les mains, qui sont beaucoup plus efficaces.

Rendez-vous sur le site de Disney pour voir les masques!