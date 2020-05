Lucie et Cindy sortent un nouveau «hoodie» Girl Crush pour une bonne cause

Si vous pensiez ne pas pouvoir les aimer plus, sachez que Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer s’associent à l’organisme Le Chaînon pour leur nouveau modèle de hoodie.

Lucie et Cindy sont bien plus que des BFF influenceuses, elles sont en plus des entrepreneures! Elles ont ensemble lancé la compagnie E-Influence qui offre des conférences pour les professionnels du marketing, mais leur nouveau bébé est une marque de vêtements.

Girl Crush est en l’honneur des femmes qui inspirent Lucie et Cindy, mais la collection n’est pas juste pour les girls, les vêtements sont tous unisexes.

Le nouveau modèle offert par Girl Crush est tout à fait de circonstances. Sur le dos, on peut y lire «I know everything happens for a reason, but what the f*ck» ou «Je sais que tout arrive pour une raison, mais ...». Le hoodie est blanc et en plus du message dans le dos, les mots «girl crush gang» sont brodés en blanc à l’avant. Lucie et Cindy aiment le porter en large pour un look décontracté!

Le plus beau là-dedans, c’est que pour chaque hoodie vendu, 2$ iront directement à l’organisme Le Chaînon qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violence. En temps de pandémie et d’isolement à la maison, la violence conjugale est à la hausse et cet organisme à grandement besoin d’aide.

Quelques influenceurs ont déjà reçu leur magnifique hoodie sous le thème de #çavabienaller, mais il sera disponible au grand public dès demain, soit vendredi le 1er mai! Il sera vendu au coût de 79,99$ et offert dans les tailles allant de Small à 3XL.

On vous conseille de vous mettre une alarme à midi et de vous rendre vite sur le site de Girl Crush (qui est présentement en maintenance) pour ne pas manquer ce nouveau modèle pour une bonne cause!