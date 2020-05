Ce quiz de personnalité te dira à quelle star de TikTok tu ressembles le plus

Quiz

Un look bronzé et lumineux

Dixie D'Amelio

Charli D'Amelio

Addison Rae

Avani Gregg

Tu es Dixie D’Amelio! Mature et toujours calme, tu es un peu la grande sœur de ta gang. Ton style plutôt tomboy te rend accessible et les gens viennent vers toi naturellement. Tu es sportive et créative à la fois et tu serais heureuse dans un emploi autant devant, que derrière la caméra.

Tu es Charli D’Amelio! Ton air gêné n’est qu’une façade, tu es en fait très extravertie et bourrée de talents. Dans la vie, tu réussis souvent du premier coup ce que tu entreprends, mais tu travailles fort pour garder ce que tu obtiens. Il est rare que tu te fâches, mais quand tu exprimes tes pensées, les gens t’écoutent.

Tu es Addison Rae! Ton positivisme et ta bonne humeur de toujours font de toi un véritable rayon de soleil dans ton entourage. Tu travailles toujours fort, et tu aimes entreprendre plusieurs choses à la fois! Le sport, la danse, le maquillage, peu importe, tu as plusieurs cordes à ton arc.

Tu es Avani! Un peu plus «edgy», les gens ne te comprennent pas toujours, mais ton style est en fait un reflet de ta créativité. Tu es une véritable artiste qui excellent autant dans le maquillage, que la mode et la danse. Tu ne fais pas que suivre les tendances, tu les crées et les gens veulent toujours te copier.

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/c4634ff6-d996-4185-af1b-10637c20447b_91474400_2569434690041136_3886522104809571856_n.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/76ddbb04-70b3-4949-9f38-de8bc6630e70_92816654_153207542723213_6675409427484401131_n.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/0df7cf83-7d23-49ce-b7ef-cac82bd4af92_92790431_722245651645575_8985785442183523589_n.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/jdx-prod-images/photo/734b02c6-cebf-4001-87d3-92c5f626cf0f_93392938_2938102786275381_2083709204867845354_n.jpg