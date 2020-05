5 tendances mode du printemps qui seront partout après le confinement

Si en ce moment on veut vivre dans nos joggings et vêtements mous, on ose espérer qu’après le confinement, on va ENFIN pouvoir porter nos plus beaux morceaux estivaux de notre garde-robe!

Encore une fois cette année, certaines tendances clés se démarquent. Si les pastels et les imprimés floraux font toujours leur «come-back» lorsque la saison se réchauffe, des nouveautés font aussi leur apparition en boutique, sur Instagram et sur la passerelle.

Voici donc les 5 tendances du printemps qui nous donne hâte au déconfinement:

1. La transparence

La transparence se décline sous différentes formes, mais elle est souvent de mèche avec une autre tendance, celle des manches bouffantes.

Haut manchez longues en organza Vero Moda, 49$ chez Simons :

Simons

Haut avec manches en organza Topshop, 60$, chez La Baie :

via Topshop

2. Le jean large

En plus d’être une tendance phare du printemps, ce jean est ultra confortable et apporte une touche de style immédiate à n’importe quel ensemble.

Jeans de planchiste, en rabais à 56$ chez American Eagle :

via American Eagle

Jean large Topshop, 58$, chez La Baie :

via La Baie

3. Le cardigan

Sa version micro se porte l’été, sans soutien-gorge, et agencé d’un jean ou d’une jupe, selon nos envies!

Cardigan en laine court Twik, en rabais à 30$ chez Simons :

Cardigan mince à boutons, en rabais à 24$ chez Boohoo :

4. Les ensembles coordonnés

Plus que jamais, les ensembles composés d’un haut écourté et un bas (short, jupe, pantalons) prennent leur place ce printemps.

Ensemble à bretelles spaghetti, en rabais à 26$ chez Boohoo :

Ensemble Equator, 25$ pour les shorts et 30$ pour la camisole chez Aritzia :

Via Aritzia

5. Les cordons et lacets

Les cordons de serrage se retrouvent sur plein de vêtements ce printemps, autant en versions sports que plus chics.

Bloude Bardot, en rabais à 12$ chez Ardène :

via Ardène

Haut avec cordon de serrage, 20$, chez H&M :