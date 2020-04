Toutes les stars adoptent cette tendance coloration des années 90

Les deux mèches plus pâles à l’avant du visage augmentent en popularité ces temps-ci, et pas juste auprès des e-girls!

À la fin des années 90 et au début des années 2000, les grosses mèches étaient très populaires. Elles étaient caractérisées par leur largeur, et le fait qu’elles n’étaient pas subtiles, au contraire!

Depuis, le balayage ou le ombré, des façons de mélanger les mèches à la couleur des cheveux, ont pris le dessus.

Mais en 2020, avec le retour de la coupe Longueuil, on peut s’attendre à tout, incluant le retour des grosses mèches! Cependant, la tendance semble être aux deux seules mèches qui encadrent le visage.

Voici les stars qui ont adopté la tendance des «chunky highlights»:

1. Kylie Jenner

La plus récente à adopter ce look controversé est Kylie Jenner qui a réussi à changer de tête, et ce, malgré le confinement. Son look est plutôt ton sur ton, du blond doré sur un brun caramel.

2. Dua Lipa

Avant cela, l’une des pionnières du look fut Dua Lipa. La chanteuse avait pour sa part opté pour une version drastique. Ses mèches d’un blond platine faisant contraste au noir de ses cheveux. De plus, au lieu de seulement encadrer son visage, la portion décolorée de ses cheveux fait tout le dessus de sa tête.

3. Emma Chamberlain

La jeune influenceuse semble s’être inspirée de Dua Lipa pour son look deux tons qui est assez similaire. La différence : son blond est sous le brun, ce qui est le contraire de Dua Lipa.

4. FKA Twigs

La chanteuse a opté pour deux mèches colorées à l’avant, ce qui donne un look un peu plus «edgy». Elle a arrêté son choix sur le orangé, mais n'importe quelle couleur fera le travail!

5. Jackie Aina

La Youtubeuse a elle aussi essayé le look. Cependant, cela semble être une perruque, ce qui est une belle façon d'essayer cette tendance sans trop d'engagements.

On adore! Et vous, seriez-vous «game» d’essayer?