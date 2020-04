«Outer Banks» saison 2 : voici tout ce qu'on sait

Si comme nous, vous avez adoré la série Outer Banks et vous attendez la suite avec impatience, cet article est pour vous!

La série Outer Banks a tous les éléments pour nous plaire: des mystères, des meurtres, une chasse au trésor, de la romance, une rivalité entre deux clans et, il faut l’avouer, des belles personnes!

Alors, que sait-on sur la suite de cette série à succès? Voici tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant;

Oh et, attention aux spoilers pour la saison 1 de Outer Banks!

Est-ce que la saison 2 est confirmée?

Netflix n’a encore rien dit d’officiel, mais deux indices nous disent qu’une seconde saison de Outer Banks est certaine à 99%.

Tout d’abord, la série est très populaire et se retrouve dans le Top 10 depuis des semaines. Ensuite, l’actrice Madison Bailey, qui joue Kie, s’est entretenue avec le magazine Seventeen. Durant cette entrevue, elle a parlé de la saison 2 comme si c’était un fait, et non au conditionnel.

Le tournage sera pour quand?

La pandémie du moment ne permet pas aux plateaux de tournage de reprendre du service. Cela va donc repousser la production, mais pour combien de temps? Impossible de le savoir pour le moment.

La bonne nouvelle? L’auteur de la série Jonas Pate a avoué écrire la suite présentement, alors qu’il est en confinement, donc lorsqu'ils seront en mesure de filmer, l'histoire sera prête!

Quelle sera l’histoire?

Donc, on se souvient qu’à la toute fin de la saison 1, John B se fait (faussement) accuser de meurtre, puis il tente de se sauver avec Sarah vers les Bahamas. C’est alors que leur bateau coule, mais on sait qu’ils ont survécu à cela!

On s’attend donc à ce que la seconde saison nous montre John B qui tente de récupérer son or volé, peut-être aux Bahamas? En même temps, les Pogues qui croient que John B est mort pourraient vouloir le venger.

Quels acteurs seront de retour?

Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kie), Jonathan Daviss (Pope) et Rudy Pankow (JJ) seront très probablement de retour puisqu’ils sont les personnages principaux.

Si la saison 2 se déroule aux Bahamas, on s’attend aussi à voir de tout nouveaux personnages!

Combien de saisons de Outer Banks y aura-t-il?

Jonas Pate, le scénariste, a dit voir Outer Banks comme une série en 4 parties. On peut donc espérer 4 saisons.

A-t-on des images ou une bande-annonce?

Pas encore, mais cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles arriveront!