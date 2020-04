Aldo sort une collection inspirée de Cendrillon et on veut absolument tout

Pour sa toute nouvelle collection en collaboration avec Disney, Aldo a choisi la classique princesse Cendrillon!

Après une adorable gamme inspirée par Mickey et Minnie l'année dernière, Aldo veut ajouter un peu de magie dans notre vie grâce à sa collection Cendrillon. On y retrouve des chaussures, des sacs à main et des accessoires pour les cheveux.

Courtoisie Aldo

Tout d’abord, l'item phare de la collection est la chaussure inspirée du classique soulier de verre de Cendrillon. Chic et délicate, on aurait voulu la porter lors de notre bal des finissants!

Courtoisie Aldo

Courtoisie Aldo

Le second modèle est plutôt un hommage aux belles-sœurs de Cendrillon, mais modernisées et dans des teintes néon très tendance. Il peut autant être porté avec une robe qu'avec des jeans et un t-shirt très simple.

Courtoisie Aldo

Courtoisie Aldo

Les accessoires comprennent des barrettes brillantes et même une passe inspirée du diadème que portent les princesses.

Courtoisie Aldo

Courtoisie Aldo

Notre coup de coeur est le sac à main de type «clutch» à l’image du film classique de Disney.

Courtoisie Aldo

Le second sac à main, toujours dans la transparence, est lui aussi adorable!

Courtoisie Aldo

La collection sera disponible dès vendredi le 1er mai! Ne manquez pas ça juste ici.