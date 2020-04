Noah Centineo serait à nouveau célibataire et voici pourquoi

Noah Centineo et sa petite copine Alexis Ren se seraient séparés il y a de cela 1 mois, et personne ne s’en est rendu compte!

L’acteur de To All the Boys I’ve Loved Before et l’influenceuse avaient débuté leur relation en 2019.

Ils ont toujours été très discrets sur leur amour, prenant le soin de ne jamais apparaître dans les photos de l’un et l’autre sur Instagram.

C’est finalement en octobre 2019 qu’ils ont officialisé leur relation en déambulant ensemble sur le tapis rouge au bal de l’Unicef.

AFP

Peu de temps avant cet événement, ils avaient publié leur première photo de couple sur Instagram, qui a depuis été supprimée.

Bref, c’est vers la fin mars 2020 que les fans ont remarqué que Noah et Alexis ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux, et que leurs photos n’étaient plus là.

Une source a ensuite confirmé au magazine Us Weekly que les amoureux s’étaient en effet séparés, sans préciser la raison.

Puisque le tout semble coïncider avec le début du confinement, la distance aura peut-être eu raison d’eux.

Avant Alexis, Noah Centineo a été en couple avec une actrice du nom d’Angeline Appel de 2016 à 2018.

Pour sa part, Alexis était liée à Jay Alvarez et ils formaient un couple très populaire sur Instagram.

Oscar Gonzalez/WENN.com

On souhaite beaucoup de bonheur aux deux!