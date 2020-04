David Dobrik aide des fans affectés par la pandémie de la façon la plus touchante

Le Youtubeur David Dobrik est connu pour sa générosité, mais il s’est surpassé cette fois-ci pour surprendre des fans affectés par la pandémie.

David Dobrik publie normalement des vlogs quotidiens qui durent tous un peu plus de 4 minutes, mais il était en pause durant la pandémie. Le créateur de contenu a cependant décidé de faire une exception pour répandre du bonheur bien nécessaire durant cette période difficile.

Il a collaboré avec EA, la compagnie de jeux vidéos, pour être en mesure de donner à plusieurs fans dans le besoin, et le résultat fut tout simplement incroyable.

Accompagné de ses amis avec lesquels il est en confinement, David a rempli un camion VR de consoles de jeu et de iPads. Ils se sont ensuite promenés dans les rues de Los Angeles pour distribuer ces cadeaux à des fans surpris et comblés de bonheur.

Ils ont aussi donné de l’argent à des passants en leur lançant des frisbees sous lesquels des billets de 100$ avaient été cachés. Comme si ce n’était pas assez, muni d’un canon à t-shirt, il a ensuite distribué des chèques de 10 000$!

Le clou du spectacle, David a aussi offert des voitures à certains de ses fans.

Ce qui semblait aléatoire était en fait calculé! David et ses amis suivaient en fait une liste de fans qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Ce sont des fans qui avaient écrit à David par message texte (au 847-250-9391, son numéro est public) pour lui partager leur histoire, et il a choisi des gens parmis ceux-ci.

Voyez la vidéo touchante juste ici: