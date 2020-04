19 faits à savoir sur Addison Rae, la star de Tik Tok

Addison Rae, tout comme Charli D’Amelio, est une étoile montante sur Tik Tok, mais elle est bien plus que ça.

En plus d’être membre du Hype House et d’avoir déjà sorti avec un autre Tik Tokeur célèbre, celle dont la carrière a explosé tout récemment a une histoire fascinante!

• À lire aussi: 18 choses à savoir sur Charli D’Amelio, la méga star de Tik Tok

Voici 19 faits à savoir sur Addison Rae:

1. Elle est née à Lafayette en Louisiane.

2. Elle a 19 ans, sa fête est le 6 octobre, et son signe astrologique est Balance.

3. Son vrai nom de famille est Easterling, Rae est son nom du milieu.

4. Elle a commencé à faire des vidéos sur Tik Tok en juillet 2019. Elle avait téléchargé l’application en blague, sans se douter de ce qui allait se produire.

5. Elle a obtenu son premier million d’abonnés en octobre 2019, elle en a aujourd'hui presque 36 millions.

6. Elle a décidé de se joindre au Hype House après avoir rencontré Thomas Petrou et qu’il l’invite au premier photoshoot officiel.

7. Avant de déménager à Los Angeles pour faire partie du Hype House, Addison allait l’université LSU en Louisiane. Elle étudiait pour devenir une journaliste sportive.

8. Sa mère Sheri est aussi très populaire sur Tik Tok, elle a plus de 5 millions d'abonnés sur la plateforme!

9. Addison a deux frères plus jeunes, Lucas et Enzo.

10. Avant de devenir «Tik Tok famous», Addison a été en couple pendant 5 ans. Elle s’est séparée peu de temps après avoir gradué du secondaire.

11. Elle a aussi une chaîne Youtube sur laquelle elle publie des routines beauté et des vlogs.

12. Dans le futur, elle aimerait devenir animatrice télé, ou bien correspondante sportive pour le football ou le baseball.

13. Elle aimerait collaborer avec Kylie Jenner un jour parce qu’elle l’admire beaucoup.

14. De toute la Hype House, c’est de Dixie D’Amelio, la soeur de Charli, qu’elle est le plus proche.

15. Elle est aussi amie avec le Youtubeur James Charles.

16. Sa chanteuse favorite est Billie Eilish et elle la suivait avant qu’elle ne devienne une méga star.

17. Elle a eu une histoire avec Bryce Hall du Sway House. Ils n’ont jamais été un couple officiel, mais ils se sont fréquentés et ont préféré rester des amis. Pour le moment...

18. En plus de ses talents de danseuse, Addison est très athlétique. Elle était cheerleader au secondaire, et elle pratique le softball, le volleyball, et la gymnastique.

19. L’un de ses buts dans l’avenir serait d’avoir des rôles en tant qu'actrice, à la télé ou au cinéma. La série dans laquelle elle rêverait de jouer serait Stranger Things.

Si vous voulez en savoir plus sur les membres du Hype House, découvrez leurs signes astrologiques juste ici!