[VIDÉO] Ces 10 produits de beauté sont ultra populaires sur Tik Tok

Ces produits sont approuvés par nos préfs sur Tik Tok et il nous les faut absolument pour notre trousse beauté!

Tik Tok n’est pas juste une plateforme pour publier des vidéos de danse, on y retrouve une tonne de recommandations beauté, et même des tutoriels!

Parmis ceux-ci, certains produits ressortent plus souvent que d’autres. Ils ont tous quelque chose en commun, ils sont efficaces, pas trop dispendieux, et ils sont visuellement attirants.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour les voir en action!

Et voici où vous procurer les 10 produits de beauté les plus viraux sur Tik Tok:

1. Exfoliant pour les lèvres de e.l.f, 4$ chez Pharmaprix.

Cet exfoliant en bâton permet de rendre les lèvres douces, et la version au sucre brun goûte le rêve!

2. Peeling Solution de The Ordinary, 10,40$ sur The Beauty Bay.

Ce peeling améliore l’apparence de la peau en exfoliant doucement les premières couches de l’épiderme. Bonus, vous aurez l’air d’un vampire en l’appliquant!

3. Brosse-séchoir «One step hair dryer» de Revlon, 65$ chez Walmart.

C’est brosse à cheveux nous sèche la crinière en donnant vraiment le look d’un «brushing» de salon, mais à la maison.

4. Base lissante Poreless Putty de e.l.f., 10$ chez Walmart.

Les pores disparaissent complètement et le fond de teint tient mieux avec cette base lissante.

5. Crème pour le corps Unicorn Fruit de Truly Organic, 28$ chez Ulta.

C’est le look arc-en-ciel de ce baume qui lui vaut une telle popularité, et on comprend pourquoi!

6. Fond de teint Infaillible Fresh Wear de L’Oréal, 20$ chez Pharmaprix.

Ce fond de teint matifiant et longue tenue couvre TOUT! Vous aurez l’impression d’avoir un filtre beauté sur le visage.

7. Gel BB de Clinique iD, 47$ chez Sephora.

Ce produit est un mélange entre une crème hydratante, et une crème BB qui s’adapte à votre carnation et vient uniformiser le teint.

8. Baume à lèvres Kiss the black sheep de Essence, 4$ chez Pharmaprix (mais présentement en rupture de stock partout).

Ce baume est plutôt une teinture de lèvres. D’apparence noire, le produit s’adapte à notre ph et prend une couleure différente sur chaque personne!

9. Repulpant à lèvres Lip Injection Extreme de Too Faced, 18$ chez Sephora.

Ce gloss-sérum donne un look instantanément repulpé aux lèvres. Mais faites attention, il peut irriter la peau!

10. Blush Cheek Heat de Maybelline, 11$ sur Amazon.

Ce blush en gel donne un look coloré et naturel aux joues. Il peut remplacer le fameux Cloud Paint de la marque Glossier.