Masques en tissu : 10 boutiques Etsy québécoise où s'en procurer

Puisqu’on nous recommande de porter des masques protecteurs en tissus lors de nos sorties à l’extérieur, pourquoi ne pas opter pour des créateurs québécois!

Etsy regorge de designers talentueux qui veulent partager leurs produits. C’est le cas pour les masques en tissu!

À noter que le masque n’empêche pas de contracter le virus et ne remplace en aucun cas les mesures de sécurité telles que la distanciation et le lavage de main. Le masque permet de limiter les gouttelettes qui sortent de VOTRE nez et bouche, réduisant la contamination.

Voici donc 10 boutiques Esty québécoises qui proposent des beaux masques en tissu:

1. PepinVert - 16,95$

Etsy

Ces adorables masques sont offerts en plusieurs motifs et couleurs, et en 3 grandeurs. Ils sont faits de coton doublé et très facile d'entretien.

2. MlaureCreations - Entre 15$ et 17$

Etsy

Cette créatrice propose un grand total de 45 de tissus différents. Les masques sont attachés avec des bandelettes de tissus ajustables derrière la tête pour ceux qui n’aiment pas les élastiques sur les oreilles.

3. PouleTortue - 13$

Etsy

Disponibles dans plusieurs motifs différents, ces masques offrent la possibilité d’y ajouter un filtre qu’on peut changer.

4. LeBigDogCouture - 12$

Etsy

Normalement, cette boutique propose des foulards pour les chiens, mais les créateurs ont décidé de porter main forte en temps de crise. On a un faible pour le motif galaxie de ce masque fait de coton.

5. WalyAccess - 10$

Etsy

Très colorés, ces masques sont faits à part de Wax, un tissu africain écologique.

6. MariefilCreations - 15$

Etsy

Cette créatrice offre des options plus sobres, comme un masque blanc et un noir, mais on aime bien le modèle «Ça va bien aller» avec les arcs-en-ciel.

7. SewSoSweetTreasures - 18$

Etsy

Présentement en précommande, les tissus utilisés pour les masques de cette boutique en ligne sont tout simplement magnifiques!

8. Lyacoucheslavables - 17$

Etsy

Vous comprendrez avec le nom que cette boutique se spécialise normalement en couches lavables. Les masques sont colorés et offrent une pochette pour changer de filtre!

9. JulybeAccessories - 15$

Etsy

Ces masques sont dotés de plis qui permettent de les ajuster pour pouvoir couvrir une plus grande portion du visage. Pratique!

10. Terrabellashop - 12$

Etsy

Faits à la main et en coton sont facilement lavables et les gens apprécient notamment leur douceur.

Bon magasinage!