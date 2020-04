Voici comment fabriquer son propre masque en tissu à la maison

Durant cette crise de la COVID-19, on nous recommande le port d'un masque non médical lors de nos sorties à l'extérieur pour éviter la propagation du virus. Pour cette raison, on vous propose de regarder ces tutoriels afin d'apprendre comment fabriquer soi-même son masque en tissu non médical!

Bien que celui-ci n'empêche pas de contracter le virus, il permet de limiter les gouttelettes qui sortent de notre bouche et notre nez, et donc diminuer la propagation du virus.

Par contre, les masques médicaux doivent être donnés en priorité aux professionnels de la santé. Il faut donc se trouver des solutions à fabriquer à la maison.

Voici 3 façon de se créer un masque non médical à la maison:

1. La méthode bandana sans aucune couture

Ce tutoriel facile nécessite un bandana classique, ou un morceau de tissu, de coton, préférablement, ainsi que des élastiques.

On plie une première moitié du tissu vers le centre, puis on fait de même avec la seconde moitié. On retourne le tout pour que les plis soient face à notre surface de travail. On plie à nouveau une moitié vers le centre, puis la seconde moitié vers le centre toujours. On se retrouve donc avec un rectangle assez mince.

Ensuite, on ajoute des élastiques de chaque côté pour que la portion du centre soit de la grandeur de notre bouche. On retourne le tout encore.

On plie les portions qui dépassent des élastiques vers le centre, on peut même dissimuler l’un des rabats dans l’autre, et voilà! Les élastiques viennent sur nos oreilles, et le bandana couvre la bouche.

2. La technique avec un filtre changeable

Avec ce tutoriel un peu plus complexe, on se fabrique un masque avec un filtre amovible. Il faut du tissu, des serviettes en microfibre pour le filtre et des élastiques, toujours.

On se fait un carré de tissus de 24cm de haut et 32 cm de long. On le plie en deux, puis on dessine le contour du masque selon les indications faciles dans la vidéo ci-dessus. On fait une couture tout le long, sauf pour l’ouverture, où le filtre va se retrouver. Pour le filtre, on coupe un morceau de microfibre de 7cm de haut et 13 cm de long.

Pour insérer les élastiques dans le masque, on plie une moitié vers le centre, puis la seconde. On fait ensuite 2 replis de chaque côté qu’on va coudre, c’est là où les élastiques iront pour tenir le masque en place. Il ne reste qu’à insérer le filtre dans le masque!

3. L'essuie-tout

Cette idée semble farfelue, mais elle fera l'affaire pour une visite rapide à l'épicerie ou une promenade avec le chien.

Vue à 30 secondes dans la vidéo ci-dessus, elle implique un essuie-tout, une agrafeuse et des élastiques.

On replie notre essuie-tout plusieurs fois en éventail, puis on sécurise les plis en les agrafant sur les côtés. On place un élastique au bout, puis on replie l'essuie-tout pour tenir l'élastique en place. Encore une fois, on sécurise avec l'agrafeuse et on répète de l'autre côté. On peut placer des pansements ou du papier collant épais sur les agrafes pour protéger notre visage.

Bonus si vous avez des talents de couturière, suivez ce tutoriel par la YouTubeuse Lucie Rhéaume et son amie Frédérique Desbiens-Gravel de FDG DESIGN.

Souvenez-vous que le port du masque ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres mesures de sécurité : On continue de se laver les mains, rester chez soi et garder nos distances en public.