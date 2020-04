Demi Lovato utilise un compte Instagram secret pour insulter Selena Gomez

Des captures d’écrans d’un second compte Instagram de Demi Lovato prouveraient qu’elle s’en sert principalement pour rire de Selena Gomez, son ancienne amie.

Il y a de cela plusieurs années, Demi et Selena étaient deux étoiles montantes principalement connues pour leurs rôles sur le Disney Channel. Elles étaient de très bonnes amies et faisaient même des vidéos YouTube ensemble.

Puis, le temps a passé, et les deux jeunes femmes se sont éloignées l’une de l’autre, tout en restant amicales sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque Demi a chanté aux Grammy’s en janvier, Selena l’avait félicité sur Instagram.

Plus récemment, lors d’une entrevue avec Harper’s Bazzar, Demi a enfin dit clairement qu’elle n’était plus amie avec Selena. Elle a expliqué qu’elle aurait toujours de l’amour pour elle, mais qu’elles n’étaient définitivement plus des amies.

Mais les fans de Selena Gomez croient que Demi cache quelque chose. Celle-ci aurait un second compte Instagram privé sous le nom @traumaqueen4eva. Le compte a depuis été supprimé. On sait que c’est réellement son «finsta» puisqu’une fan avait enregistré un live de Demi avec son nouveau copain Max Ehrich.

Des captures d’écrans de ce compte privé ont été dévoilées au grand jour ce week-end. Parmi celles-ci, on retrouve une photo de Demi en compagnie de Selena où elle dit que cela n’arriverait jamais.

Elle aurait aussi publié une photo d’elle tenant un magazine sur lequel Selena est en page couverture. Demi semble avoir dessiné sur le visage de Selena et elle dit qu’elle est «petty», ce qui veut dire qu’elle est rancunière.

Bref, personne ne sait si ces captures d’écran sont réelles, ou si quelqu’un aurait créé le tout sur Photoshop. Pour le moment ni Selena, ni Demi n’a commenté la situation.

