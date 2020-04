La série Outer Banks est le nouveau grand succès sur Netflix, et on aime autant l’histoire que les acteurs qu’on découvre!

Les jeunes hommes et femmes qui interprètes les Pogues et les Kooks dans cette série sont tous plus attachants les uns que les autres. On a même l’impression de les connaître! D’ailleurs, ils ont déjà mentionné en entrevue qu’ils sont (presque) tous assez similaires à leur personnage.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur les acteurs de Outer Banks:

1. Chase Stokes

Chase joue John B, le personnage principal de la série. Le jeune homme est âgé de 27 ans et son signe astrologique est Vierge. Avant Outer Banks, on l’a vu dans un petit rôle dans la première saison de Stranger Things.

Il a grandi dans le Maryland, puis a quitté le nid familial pour aller aller étudier en finances en Floride. Maintenant qu’il est acteur, il habite Los Angeles. Tout porte à croire que Chase serait célibataire.

2. Madelyn Cline

Celle qui joue Sarah a elle aussi eu un petit rôle dans Stranger Things; celui de Tina dans la saison 2. Elle est née le 21 décembre 1996 en Caroline du Sud. Elle a donc 22 ans et est Sagittaire.

Le surnom de Madelyn est Maddie, et elle est une grande fan de Harry Potter. Plus jeune, elle avait un crush sur Corbin Bleu qui joue dans High School Musical.

3. Madison Bailey

Madison, qui joue Kiara, a plusieurs talents. Elle est aussi une chanteuse hors pair et elle a même appris à jouer du Ukulélé pour l'émission! Née le 29 janvier 1999, elle a 21 ans et est donc Verseau. Son rôle le plus connu est celui de Wendy dans la série Black Lightning.

Côté amour, Madison serait en couple avec JJ Hawkins, lui aussi un acteur, mais ils n’ont pas publié de photos ensemble depuis mai 2019.

4. Jonathan Daviss

Tout comme Madison, Jonathan, qui joue Pope, est lui aussi un musicien talentueux. Son instrument de choix est la guitare, mais il chante aussi très bien.

Celui qui a grandi au Texas ne croyait pas être acteur. Plus jeune, il souhaitait être une star du football! Et avant son rôle dans Outer Banks, Jonathan était vendeur dans une boutique de vêtements.

5. Rudy Pankow

Rudy est né dans un petit village de l’Alaska est il est un adepte de la nature, surtout de kayak. Outer Banks est son premier rôle principal, il n’est acteur que depuis 3 ans.

Il a 21 ans et son signe astrologique est Lion. Depuis le tournage de Outer Banks, Rudy semble être très proche de Madison Bailey, qui joue Kiara.

6. Austin North

Celui qui joue Topper est âgé de 23 ans et son rôle le plus connu est celui de Logan dans la série Disney I Didn’t Do It.

7. Drew Starkey

Drew, qui joue Rafe, a déjà une carrière très fructueuse en tant qu’acteur. Il a eu des rôles dans Love, Simon, The Hate U Give, Ozark, Scream, et plusieurs autres.