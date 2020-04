Cole Sprouse répond aux rumeurs de séparation avec Lili Reinhart de la meilleure façon

L’acteur Cole Sprouse s’est fâché sur les réseaux sociaux, répondant de façon frustrée aux rumeurs qui courent au sujet de son couple.

AFP

Cole Sprouse et Lili Reinhart forment un couple depuis plusieurs années. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Riverdale où ils jouent Jughead et Betty.

Puisqu’ils sont tous les deux très discrets sur les réseaux sociaux par rapport à leur relation, ils sont souvent victimes de rumeurs de séparation. Plus récemment, les fans ont remarqué qu’ils ne semblaient pas en confinement ensemble, lançant une nouvelle vague de potins.

Pour ajouter à ces rumeurs, plus tôt en mars, Cole a été vu à Los Angeles sortant de la voiture de la mannequin Kaia Gerber.

Bref, c’en fut trop pour Cole qui a décidé de s’adresser à ses fans sur Instagram, chose qu’il ne fait pratiquement jamais. On peut y lire:

«Je tolère beaucoup de rumeurs et de mensonges de la part des gens en ligne qui prétendent être mes fans. Des fans qui pensent avoir tous les droits sur ma vie privée simplement parce que je ne leur donne jamais cette satisfaction. Mais attaquer mes amis, des accusations sans fondement, dévoiler mon adresse, et envoyer des menaces de mort, c'est de la folie et du fanatisme. Choisissez l'humanité, arrêtez d'être des clowns.»

Capture d'écran Instagram @colesprouse

On comprend donc que cette rumeur a perdu le contrôle et que Cole et ses amis (peut-être Kaia) ont reçu des menaces de mort. Il continue en disant ceci:

«Quand je me suis affiché publiquement comme étant en couple, je m'attendais à ce genre de conséquences. Et bien que je n'ai jamais eu l'intention de partager cette partie de ma vie privée avec cette horde affamée, il est clair que ma retenue à le faire leur a donné l'autorisation de se faire des idées sur mes habitudes et mon mode de vie.»

Capture d'écran Instagram @colesprouse

Il a terminé en disant que ces gens peuvent aller se faire voir, clairement frustré d’avoir dû publier une story «comme une mère de 3 enfants divorcée 2 fois.»

Cela apprendra à ces gens à douter de la fidélité de Cole envers Lili!

