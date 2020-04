[VIDÉO] Les 10 anecdotes les plus croustillantes dévoilées durant les BFF Challenge

Lors de nos «BFF Challenge», les stars ont dévoilé plusieurs anecdotes hilarantes et surprenantes.

Que ce soit Elisabeth Rioux et Milaydie qui nagent avec des requins, la pire brosse de Rosalie Lessard avec Lysandre, ou bien la chose la plus folle qu'Alanis a faite pour un «crush», elles sont toutes plus drôles les unes que les autres!

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir les histoires les plus croustillantes de:

Alanis Désilets et Catherine Paquin.

Noémie Bannes et Shanie Blais.

Rosalie Lessard et Lysandre Nadeau.

Claudia Bouvette et Eloïse Larocque.

Elisabeth Rioux et Milaydie Bujold.

Marika Bastarache et Livia Martin.

Marie Gagné, Cassandra Bouchard et Noemie Lacerte.

Sophie Nélisse et Lili-Ann De Francesco.

Brandon St-Jacques Turpin et Thomas Delorme.