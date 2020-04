Voici les signes astrologiques des 18 membres du «Hype House»

Quel est le signe de Charli D’Amelio ou de Chase Hudson? Étonnamment, plusieurs membres du Hype House ont le même signe!

Sur Tik Tok, aucun groupe n’est plus populaire que le Hype House, et c’est grâce à ses charismatiques et talentueux membres!

On le sait bien, notre signe astrologique en dit long sur qui nous sommes. Par contre, pour faire un véritable portrait de quelqu’un, il faut connaître aussi son ascendant, sa lune, et toutes ses cartes du ciel!

Mais le signe principal est tout de même l’un des plus importants.

Voici donc les signes astrologiques des 18 membres du Hype House!

1. Charli D'Amelio

La jeune femme est Taureau. Elle est née le 1er mai 2004 et elle a 15 ans.

2. Chase Hudson

L’ex de Charli est lui aussi Taureau. Il est né 15 mai 2002 et il a 17 ans.

3. Larray Ox

Larray est Cancer. Il est né 22 juillet 1998 et a 21 ans.

4. Thomas Petrou

Thomas, qui est en charge du Hype House, est Vierge. Il est né le 2 septembre 1998 et est âgé de 21 ans.

5. Alex Warren

Alex est lui aussi Vierge. Il est né le 18 septembre 2000 et a 19 ans.

6. Kouvr Annon

Kouvr, qui est la copine d'Alex, est Gémeaux. Elle est née le 31 mai 2000 et est donc âgée de 19 ans.

7. Nick Austin

Nick est du signe du Cancer. Il est né le 1er juillet 2000 et il a 19 ans.

8. Patrick Huston

Tout comme Kouvr, Patrick est Gémeaux. Il est né le 27 mai 1999 et a 20 ans.

9. Connor Yates

Il est Capricorne. Connor est né le 5 janvier 1999 et a 21 ans.

10. Calvin Goldby

Calvin est Gémeaux. Il est né le 20 juin 1999 et il a 20 ans.

11. Ryland Storms

Ryland est un Sagittaire. Il est né le14 décembre 1999 et il 20 ans.

12. Tony Lopez

Tony est du signe du Lion. Il est né le 19 août 1999, il y a donc 20 ans.

13. Ondreaz Lopez

Le grand frère de Tony, Ondreaz, est un Bélier. Il est né le 4 avril 1997, cela fait donc de lui le membre du Hype House le plus âgé à 23 ans.

14. Addison Rae

Addison est Balance. Elle est née le 6 octobre 2000 et elle a 20 ans.

15. Dixie D'Amelio

Dixie, la grande soeur de Charli, est Lion. Elle est née le12 août 2001 et elle a 18 ans.

16. Avani Gregg

Avani est du signe du Sagittaire. Elle est née le 23 novembre 2002, elle a donc 17 ans.

17 et 18. James & Jack Wright

Les jumeaux non-identiques sont tous les deux des Bélier! Ils sont nés le 29 mars 2003 et ont 17 ans.

