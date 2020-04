Les fans de «Bughead» sont furieux après cet épisode de Riverdale

Le dernier épisode de Riverdale nous a donné beaucoup plus que des numéros musicaux incroyables; on y a aussi dévoilé une «nouvelle» histoire d’amour qui ne fait pas l’unanimité parmi les fans!

*Attention aux spoilers pour l’épisode 17 de la saison 4 de Riverdale, Wicked Little Town.

À chaque saison de Riverdale, on a droit à un épisode musical. Après Carrie et Heathers, cette année, l’émission a adapté la comédie musicale Hedwig and the Angry Inch.

Mais cela ne veut pas dire que l’histoire ne continue pas de progresser! L’émission a d’ailleurs ramené les fameux enregistrements anonymes des maisons des personnages, laissant entendre qu’un voyeur prépare quelque chose de lugubre...

Malgré cela, ce sont surtout les couples qui sont en danger dans cet épisode!

Alors que Veronica est fâchée contre Archie parce que celui-ci ne lui a pas dit que son père venait encore au gym, Betty a l’impression que Jughead ne prend pas ses études au sérieux.

Les deux couples principaux semblent précaires et, après ces chicanes, Betty et Archie se retrouvent pour répéter leur performance musicale de la chanson The Origin of Love.

Alors qu’ils chantent, on voit un montage de leurs meilleurs moments au fil des années. On se souvient que Betty était amoureuse d’Archie dans la première saison!

• À lire aussi: Riverdale: 10 événements dont on avait complètement oublié l'existence

Betty et Archie finissent donc par s’embrasser (voyez l'extrait ci-dessous), lançant une guerre entre les fans sur les réseaux sociaux!

THIS WAS THE MOST BEAUTIFUL MONTAGE IF LIFE. 3 YEARS FOR THIS AND IT’SFINALLY HAPPENING 😭♥️#barchie #riverdale #barchierising pic.twitter.com/n45eGHhJdn — rubi (@nabrinas) April 16, 2020

Plusieurs se réjouissent de la possibilité d’un retour de «Barchie», alors que d’autres préféraient «Bughead» et «Varchie».

Après cette scène, Jughead demande pardon à Betty, et Veronica fait de même avec Archie, mais on voit que tout n’est pas réglé...

La petite bande-annonce du prochain épisode, Lynchian, qui sera disponible le 30 avril sur Netflix, nous montre Betty et Archie dans un lit, se tenant la main... Intrigant!

Et vous?