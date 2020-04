La nouvelle série «Outer Banks» est comme «Riverdale» qui se déroule l’été

Pour ceux qui veulent découvrir une nouvelle série à écouter en temps de confinement, ne cherchez plus, vous devez voir Outer Banks qui vient tout juste de sortir sur Netflix.

Cette série jeunesse a été comparée à Riverdale, The O.C., et Les Frères Scott (One Tree Hill).

Outer Banks se déroule en Caroline du Nord où un groupe de jeunes se retrouvent dans une chasse au trésor plutôt dangereuse. Dans cette région, les gens sont divisés en 2 groupes, les «Pogues», la classe ouvrière, et les «Kooks», qui sont riches.

Lorsqu’un ouragan coupe le courant dans la région des Outer Banks pour l’été, les jeunes s’occupent comme ils peuvent. Une suite d’événements étranges amènent John, le chef de la bande des Pogues, à découvrir que son père, disparu depuis 9 mois, cache quelque part 400 millions de dollars.

Voici les personnages principaux:

John B (Chase Stokes)

John est donc le «chef» de la bande des «Pogues», et il cherche son père.

Sarah Cameron (Madelyn Cline)

Sarah est un peu la reine des «Kooks», les rivaux des «Pogues», et sa richissime famille a beaucoup d’influence dans la ville.

Kiara (Madison Bailey)

Bien que sa famille soit techniquement des «Kooks», Kiara se tient avec les «Pogues». C’est une fille forte, mais très douce et zen.

Pope (Jonathan Daviss)

Pope a de grandes ambitions qui nécessitent de l’argent, d’où son intérêt dans cette chasse au trésor. Il est le cerveau de la bande.

JJ (Rudy Pankow)

JJ est très imprévisible et impulsif. Rudy Pankow, qui joue le rôle, a décrit JJ comme quelqu’un qui serait un Serpentard s'il allait à Poudlard, ce qui explique le personnage à merveille!

Topper (Austin North)

Topper est un «Kooks», et il est le petit copain de Sarah. Il a une dent contre les «Pogues».

Ward Cameron (Charles Esten)

Ward est le père de Sarah et il est très, très protecteur de sa fille. Il a aussi un côté sombre à sa personnalité.

Rafe (Drew Starkey)

Pour compléter la famille de Sarah, Rafe est son grand frère. Il va tout faire pour protéger les siens et il déteste les «Pogues».

Les 10 épisodes sont disponibles depuis le 15 avril sur Netflix.

Voici la bande-annonce: