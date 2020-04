Charli D’Amelio et Lil Huddy annoncent enfin ce que plusieurs redoutaient

Après des semaines de rumeurs et de questionnements, les deux stars de Tik Tok ont enfin mis au clair l’état de leur relation.

Le couple de Charli D’Amelio et Chase Hudson, alias Lil Huddy, était officiel sur Instagram depuis février. Les deux membres du Hype House avaient aussi partagé une foule de vidéos Tik Tok ensemble.

Par contre, lorsqu’un membre du Sway House a accusé Chase de tromper Charli, l’avenir de leur relation était incertain.

Après plusieurs jours de silence, les principaux intéressés ont enfin commenté la situation pour annoncer ce qu’on redoutait: ils ne sont plus ensemble.

Les deux on partagé des messages sur Instagram. Celui de Charli se lit comme suit:

«Puisque vous avez été témoin de ma relation avec Chase depuis le début, j’ai décidé que je devais vous dire que nous ne sommes plus ensemble. Cela me peine beaucoup de dire ça, mais nous avons décidé que c’est ce qui est le mieux pour nous deux. Nous restons de bons amis et je ne voudrais pas changer cela pour rien au monde. J’ai beaucoup d’amour pour Chase et je lui souhaite le mieux! Cela me rend heureuse de voir toutes les belles choses qu’il fait en ce moment. Je m’excuse d’avoir attendu si longtemps avant de vous le dire, je voulais prendre le temps de me faire à l’idée moi-même. Les séparations sont difficiles pour tout le monde, alors je ne veux plus en parler.»

Pour sa part, Chase avait ceci à dire:

«Bonjour tout le monde, Chali et moi avons décidé de vous dire que, malgré le fait que nous avons beaucoup d’amour l’un pour l’autre, nous ne sommes plus ensemble. Charli est une personne incroyable et je suis reconnaissant d’avoir pu passer ce temps avec elle. Nous allons toujours être des amis et elle aura toujours une place très spéciale dans mon coeur. Nous sommes désolés d’avoir pris tout ce temps avant de vous le dire, mais c’était quelque chose que nous voulions vivre en privé au départ. C’est extrêmement difficile pour nous deux, alors veuillez s’il-vous-plait respecter notre vie privée pour la suite.»

Clairement, c’est une période difificle pour les deux jeunes créateurs de contenu. On leur souhaite beaucoup de bonheur!