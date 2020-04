Le film «After» fête son 1er anniversaire avec un extrait sexy de la suite

Pour célébrer le fait que le film After est sorti il y a de cela 1 an hier le 12 avril, on a eu droit à un extrait sexy et des images exclusives!

Who is ready for the Global Watch Party? Show us your watch party setup! #AfterTurnsOne pic.twitter.com/4YcFTQCL5L — After Movie (@aftermovie) April 12, 2020

On a de la difficulté à croire que cela fait déjà une année complète qu’on a enfin pu voir Tessa et Hardin sur nos écrans.

La production derrière le film à succès à décider de gâter ses fans le dimanche 12 avril, à l’occasion du premier anniversaire.

Ils ont débuté en partageant une photo «behind the scene» de Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin lors du tournage.

Ensuite, un extrait vidéo qui va vous donner chaud a été dévoilé! Tiré de la suite du film, After We Collided, qui n’est pas encore sorti, l’extrait montre Tessa et Hardin s’embrasser langoureusement et qui se demandent s’ils peuvent faire l’amour sans se faire prendre.

On avait eu droit à un autre extrait en février dernier, puis une bande-annonce pour célébrer la St-Valentin.

Voici toutes les autres photos partagées par l’équipe d’After sur les réseaux sociaux pour l’occasion du premier anniversaire:

There are moments in our lives that seem to define us...” ICONIC AND SO TRUE #Afterversary #AfterTurnsOne pic.twitter.com/Fc8pnuWmrv — After Movie (@aftermovie) April 12, 2020

Anna Todd, l'auteure de la série de livres sur lesquels les films se basent qu'on peut voir en compagnie de Josephine Langford dans la photo ci-dessus, a aussi partagé ce moment sur le tournage.

Hero, qui joue Hardin, a partagé un souvenir de la première du film en disant: «C'est fou que cela fasse déjà un an! Je suis reconnaissant pour tout. En passant, on a pas fini!». Il laisse donc entendre qu'il y aura plus qu'une suite!

On va suivre tout ça de très près.