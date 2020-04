Ces 4 signes astrologiques sont les plus chanceux en amour

Si vous avez un ou une amie qui semble toujours trouver l’amour en un claquement de doigts, c’est probablement parce qu’il/elle est l’un de ces signes astrologiques.

Certains signes astrologiques ont les parfaits caractères pour passer une vie à deux, ce qui fait qu’ils ont tendance à trouver l’amour souvent... et rapidement.

Que ce soit à cause de leur charisme légendaire, leur capacité à mettre de l'eau dans leur vin ou encore à cause de leur tempérament serein, ces signes sont plus chanceux en amour que la moyenne.

Les voici :

4. Poissons

Les Poissons sont en amour avec l’amour. Ce seront donc eux qui donneront le plus facilement la chance à quelqu’un d’entrer dans leur vie. Ils n’ont pas peur de montrer leurs sentiments ouvertement. Les Poissons ne sont pas adeptes des «mind game» ils mettent cartes sur table dès le départ et cette franchise leur rapporte énormément de succès en amour.

3. Taureau

Les Taureau sont les champions des relations qui durent longtemps. S’ils peuvent demeurer célibataires longtemps, c’est pour trouver quelqu’un de qualité, avec qui ils peuvent construire quelque chose de solide. Ils n’aiment pas le niaisage! Ils auront parfois une liste de critère longue comme le bras qui peut décourager certains prétendants, mais ceux qui resteront sont là pour le long terme!

2. Cancer

Les Cancer sont faits pour être en relation. C’est le signe le plus nostalgique du zodiac et il aura tendance à se rappeler très longtemps de ses relations du passé et à s’y accrocher. Ils aiment avoir quelqu’un dans leur vie et ont tendance à prendre les «dates» très au sérieux. Ils ne cherchent pas juste une blonde ou un chum : ils cherchent leur âme sœur!

1.Vierge

Non, les Vierge ne sont pas les plus romantiques du zodiac, mais leur approche pragmatique à l’amour leur apporte beaucoup de chance. Ils n’iront pas perdre leur temps avec quelqu’un d’incompatible et s’ils rencontrent quelqu’un qui «fit» dans leurs rigoureux critères amoureux, ils vont les poursuivre sans jamais regarder en arrière!

