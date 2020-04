3 options au café Dalgona pour ceux qui n'aiment pas le goût du café

On a tous essayé, ou du moins vu passé, la fameuse recette du café fouetté Dalgona, mais que faire quand on n'est pas fan du goût? Ou qu’on ne peut pas boire de café?

N’ayez crainte, on a déniché plusieurs recettes délicieuses qui donneront le même effet fouetté Instagrammable, mais sans le goût amer du café.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour les 3 recettes!

3 options au café Dalgona:

1. Chocolat

Comme un chocolat chaud, mais mieux.

2 cuillères à soupe de poudre de cacao

2 c. à s. de sucre

4 c. à s. du lait de votre choix

On mélange jusqu’à ce que la texture devienne celle de la crème fouettée, puis on sert sur du lait chaud, ou froid, au goût!

2. Matcha

Le Matcha est un thé vert très concentré en caféine et délicieux! Il peut être amer, alors cette recette prend plus de sucre.

2 cuillères à soupe de poudre de Matcha

3 c. à s. de sucre

2 à 4 c. à s. de crème, dépendamment de la texture que cela donne.

Encore une fois, on fouette, puis on sert sur notre lait favori et de la glace.

3. Dirty Chaï

Un «dirty chaï» est un chaï latte avec une dose espresso. On commence donc par faire notre café Dalgona classique (visionnez la vidéo pour un rappel de la recette), puis on passe au chaï latte.

½ tasse de mélange à chaï (ou vous pouvez infuser votre propre thé)

½ tasse du lait de votre choix

Un peu de crème, au goût.

On mélange cela pour faire notre chaï latte, puis on ajoute le café Dalgona sur le dessus avec un peu de cannelle saupoudrée.

Miam!