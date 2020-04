Alanis Désilet demande à Catherine Paquin d’être sa demoiselle d’honneur dans un message touchant

Samedi matin, sur sa page Instagram, Alanis Désilets a partagé une vidéo vraiment touchante pour souligner la fête de sa meilleure amie de toujours, Catherine Paquin.

Les abonnés d'Alanis ont pu voir un montage super touchant et drôle des meilleurs moments qu'elles ont passés ensemble.

Elle a écrit un long message sous la publication pour rendre hommage à sa BFF, dans lequel elle lui témoigne tout son amour et son admiration, puis elle dit aussi s'excuser pour tout.

Surprise, à la fin de la magnifique déclaration d'amitié, Alanis demande à Cath si elle veut bien être sa demoiselle d'honneur pour son mariage en octobre prochain!

«Ma meilleure, depuis trop longtemps pour que ce titre ne te fasse plus. Je te souhaite tout ce qu’il y a de plus simple et de plus beau. Même si au travers le temps, on en a moins trouvé pour se flatter l’amitié, je veux que tu saches que tu as une importance plus que particulière dans mon coeur. Tout ce qu’on a vécu de nos conversations dans ton sous-sol, aux voyages, au Beachclub, au rang St-Henriette... tout ça je le garde précieusement dans mon coeur comme un souvenir très positif. Au travers toutes les imtempéries qu’on a vécu et les jours de pluies moins le fun que d’habitude, je veux te savoir 100% heureuse et épanouie. Je t’aime comme on aime une soeur et je t’aimerai toujours de cette façon. Je sais que cette journée en est une importante et j’aimerais ça être avec toi présentement et te conduire partout, allées-retour au travers la ville, même si tu te trompe mille fois de restaurant où tu as commandé tes sushis. Je te promet que j’serais plus patiente avec toi si on pouvait faire ça aujourd’hui pis la journée d’après aussi. Je m’excuse pour tout, mais c’est pas ça l’important.. je te souhaite la plus belle des plus belles journées. Je sais que rien va t’empêcher d’avoir du plaisir aujourd’hui, mais j’espère que tu sais qu’en 2021 tu auras le droit à 2 mois complet de fête. En parlant de 2021, si tu es libre début octobre... Veux-tu être ma demoiselle d’honneur? « Tomorrow’s a new day for everyone, brand new moon, brand new sun. » — Pour toujours» pouvait-on lire sous la vidéo.

Ce à quoi la belle blonde a répondu oui! Voici son commentaire:

Le vidéo est rapidement devenu virale et, au moment de mettre en ligne, elle avait été vue pas moins de 83 000 fois!

On souhaite bonne fête à Cath Paquin et on a déjà hâte au mariage!