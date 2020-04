L’isolement nous fait tous faire de drôles de choses, et c’est pareil pour les célébrités qui semblent, pour certaines, perdre un peu la boule!

De passe-temps étranges à des tendances Tik Tok controversées, il y a de quoi être diverti!

Voici donc les 18 choses les plus étranges que les célébrités font en quarantaine:

1. Lizzo joue de la flûte et médite en «live» sur Instagram.

2. Kendall Jenner joue à la Nitendo Switch en culotte avec un masque pour le visage.

3. Demi Lovato se fait un photoshoot sexy via Facetime.

4. James Charles participe au controversé «Mug shot challenge» où des gens recréent de fausses photos d’arrestation sur Tik Tok...

5. Tana Mongeau s’est fait bronzer dehors, mais avec des gants de plastique.

6. Millie Bobby Brown lave deux immenses chiens.

7. Justin Bieber fait le «tootsie slide challenge» de Drake, tout en portant un coton ouaté Billie Eilish.

8. D’ailleurs, lui et Hailey adorent porter la «merch» de Billie Eilish très souvent.

9. Ariana Grande expérimente avec ses cheveux bouclés naturels.

10. Lili Reinhart fait des portraits de famille avec son chien, Milo.

11. Shay Mitchell boit du vin en faisant du Yoga.

12. Shawn Mendes et Camila Cabello font des marches quotidiennes et sont étrangement habillés.

• À lire aussi: On doit se parler des looks révoltants de Shawn Mendes et Camila Cabello en quarantaine

13. Dua Lipa fait des mégas appels Zoom en compagnie de son copain Anwar Hadid.

14. Emily Ratajkowski pose (presque) nue avec son chien.

15. Joe Jonas se transforme en personnage de Star Wars.

16. Miley Cyrus se déguise en Ashley O, son personnage dans Black Mirror, pour faire un «live» Instagram.

17. Madelaine Petsch avoue qu’elle n’est pas capable de cligner des yeux, et le prouve.

18. Oh et, toute l’histoire entre Charli D’Amelio et Lil Huddy:

Bonne quarantaine!