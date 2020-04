Cody Simpson utilise d’une mauvaise façon un masque pour le visage et s’attire les foudres des internautes

L’amoureux de Miley Cyrus ne sait clairement pas comment utiliser comme il faut les gants et les masques contre le coronavirus!

Une photo du couple prise par un paparazzi a été partagée par le média Just Jared et on peut y voir Miley et Cody équipés de gants et masques pour faire l’épicerie. Jusqu’ici tout est beau, mais plusieurs ont passé la remarque que l’utilisation de ces outils par Cody Simpson est complètement erronée.

On peut le voir avec son téléphone collé au visage à l’entrée et à la sortie de l’épicerie. Plusieurs mentionnent donc les risques de contamination du téléphone (souvent très sale), au masque et aux gants, rendant leur utilisation inutile.

«Il fait exactement ce qu’il ne doit pas faire : toucher son visage et son téléphone avec ses gants», indique une internaute.

«Ses gants sales qui tiennent son téléphone près de son visage... seigneur», écrit une autre.

«Je ne pense pas que Cody comprend ce qu’est la contamination croisée», lance un autre.

Il vaut donc mieux ne pas porter de gants si l’on touche son visage et plutôt se fier à la combinaison savon et eau pour bien désinfecter ses mains!