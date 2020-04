Cette star de «Pretty Little Liars» lance une collection de bijoux inspirée par l'astrologie

Janel Parrish qui jouait Mona dans Pretty Little Liars sort sa toute première collection de bijoux pour les fans d’astrologie!

Celle qu’on connaît aussi pour son rôle de Margot dans To All the Boys I’ve Loved Before a collaboré avec la marque RivalWorld pour sa collection d'accessoires qui s’appelle To the Stars.

Cette gamme de bijoux contient 6 pièces, dont 2 colliers longs, un «choker», un bracelet et 2 paires de boucles d’oreilles.

Lors d’une entrevue avec Teen Vogue, Janel a avoué qu’elle avait toujours rêvé de créer une collection de bijoux. Elle a aussi dit qu’elle avait insisté pour un thème cosmique.

Celle qui se décrit elle-même comme était une «vraie Scorpion» a avoué adorer les astres en général, mais avoir une connexion toute spéciale avec la lune.

En fait, le deuxième prénom de sa grand-mère était Moon (lune, en anglais) et après avoir perdu sa grand-maman à la fin de 2019, elle voulait lui rendre hommage en quelque sorte.

Les 6 pièces varient entre $56 US (environ 78$ canadien) et $30 US (environ 42$ canadien), et sont plaquées d’or 18 carats. Elles sont toutes enjolivées de petites étoiles et de lunes.

On peut voir ici le bracelet ainsi que l’un des colliers pendentifs:

Voici le collier «chocker»:

On peut voir ici tous les colliers, superposés:

Pour toute la collection, c’est juste ici.