Voici quoi faire pour vos extensions cils pendant que les salons sont fermés

Adeptes d’extensions de cils, si vous étiez due pour votre retouche du mois peu de temps avant l’annonce de la fermeture des salons, vous vous retrouvez probablement dans une situation précaire. Mais ne perdez pas espoir, on peut minimiser les dégâts à la maison!

Avec la bonne technique pour vous débarrasser des derniers faux cils qu’il vous reste et les bons produits pour favoriser la repousse des cils, tout va bien aller.

Voici donc comment prendre soin de vos cils à la maison:

1. Les retirer soi-même

Lorsqu’on porte des extensions de cils qui nécessitent une pose en salon, on sait qu’ils vont éventuellement tomber par eux-mêmes. Par contre, on fait quoi quand il en reste 4 et que c’est étrange? Spoiler alert: rien.

Puisque les faux cils sont collés à nos vrais cils, si on tente de les retirer soi-même, on risque fortement de créer un trou où les cils pourraient potentiellement ne jamais repousser. Donc il faut s’armer de patience et attendre qu’ils tombent. Cela peut prendre quelques semaines, mais cela va arriver!

2. Les couper

Si vous êtes tentés de couper ce qui dépasse, évitez cela aussi. Le bout du cil est fait pour ressembler à un poil naturel.

Si vous coupez le bout, cela va être encore moins subtil que d’avoir 4 super longs cils qui dépassent. En plus, vous risquez de couper vos propres cils par mégarde!

3. Minimiser l’apparence de ce qui reste

Alors on fait quoi si on ne peut ni tirer ni couper les restants de notre mise en cils de février?

Vous pouvez combler les trous avec des faux cils qui s’achètent en pharmacie ou en ligne, chez Sephora par exemple. Vous pouvez couper les faux cils en partie pour venir combler les trous, ou encore utiliser des faux cils individuels.

Vous pouvez aussi appliquer du mascara (votre esthéticienne vous a probablement recommandé un produit en particulier pour les extensions) ce qui va aider à mélanger vos vrais cils avec les faux.

• Voici nos suggestions: Les 10 meilleurs mascaras pour tous les budgets

4. Aider la pousse de ses cils naturels

Lorsque vos extensions seront tombées, vos cils naturels risquent de ne pas être au top de leur forme. Vous pouvez les aider à repousser plus vite avec ces produits:

Si vous préférez quelque chose de naturel, optez pour l’huile de ricin, alias l’huile de castor.

Huile de Ricin du Naturiste, 18,99$

Huile de Ricin Now Solutions, en rabais à 7,89$

On l’applique directement à la racine des cils tous les soirs avant d’aller se coucher, puis on enlève l'excédent le matin avec de l’eau tiède. Sinon la Vitamine E et l’huile d'argan sont deux autres superbes options.

Il existe aussi plusieurs sérums sur le marché, comme le LashFood.

Cette formule végane est à 100$ chez Sephora.