Elisabeth Rioux pose nue dans son bain et prouve qu'elle est la «quaranqueen»

L'influenceuse Elisabeth Rioux a voulu participer à la dernière tendance Instagram en temps de quarantaine: se faire un petit «photoshoot» dans le bain.

Enceinte de presque 7 mois, la jeune femme a pris la pose dans sa magnifique salle de bain en prenant le soin de couvrir ses parties intimes avec de la mousse de bain.

«Je me sens en retard sur cette étape de la quarantaine où tu dois prendre des photos dans ton bain, c’est tout ce que je vois sur mon Instagram ces temps-ci...» a-t-elle expliqué.

«Maintenant je fais officiellement partie de l’équipe «quaranqueen», sans vin, mais c’est encore mieux, avec une adorable petite princesse et un charmant copain.»

Elle avait publié une photo semblable il y a cela quelques mois, disant à la blague qu’elle avait trouvé une idée de bikini biodégradable.

Elisabeth prouve donc elle est la queen de la quarantaine, bien entourée de sa petite famille!

Celle qui a récemment dévoilé dans une vidéo YouTube 11 nouveaux modèles de maillots Eco-Hoaka semble voir le beau côté des choses et profiter de cette situation pour prendre du temps pour elle.

La fille de Bryan et Elisabeth est due pour le mois de juillet et le couple n’a pas encore révélé son nom. On a très hâte!

