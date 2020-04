Voici comment la Super Lune rose de ce soir va affecter nos vies

Durant la nuit du 7 au 8 avril, une Super Lune rose sera visible dans le ciel, mais elle est plus que belle, elle a aussi une signification spirituelle.

Cette pleine lune est dite «Super Lune» parce qu’elle sera la plus grosse de l’année, et parce qu’elle représente l’arrivée du printemps. Elle est aussi appelée rose puisque cela représente les fleurs qui poussent à ce moment de l’année.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur la super lune de ce soir:

Qu’est-ce qu’une pleine lune veut dire?

Dans l’astrologie, la lune représente nos émotions et tout ce qui se passe à l’intérieur, sous la surface. Les pleines lunes, pour leur part, sont synonymes de la fin d’un cycle.

C’est donc le moment où on récolte ce que l’on sème et où on peut voir les conséquences, positives ou négatives, de nos actions des derniers temps.

Dans quel signe est-elle?

Cette pleine lune se déroule dans le signe de la Balance. Ce signe représente l’équilibre et l’harmonie, ce qui donne le ton à cette pleine lune.

Le signe de la Balance est gouverné par la planète Vénus qui, elle, représente l’amour, la beauté et les relations.

Comment cela va affecter nos relations?

Lors de la pleine lune du 7 avril, les énergies de la Balance et de Vénus risquent de vous donner envie de miser sur ce qui est beau dans votre vie. Si une relation ne vous convient plus, c’est un bon moment pour évaluer comment vous pourriez vous débarrasser de cette énergie négative.

Vous allez avoir envie d’améliorer votre quotidien. Puisque nous sommes tous à la maison ces temps-ci, c’est logique de vouloir être bien chez soi!

Par contre, la Balance n’est pas un signe impulsif ou irrationnel, donc si vous désirez expulser quelque chose hors de vos vie, cela va se faire doucement et dans l’harmonie.

Quel effet cela va avoir sur la planète au complet?

Puisqu’une pleine lune arrive lorsque cet astre se situe complètement à l’opposé du soleil, c’est un moment où les contrastes se heurtent.

Le soleil est plutôt masculin et il se situe présentement dans la constellation du Bélier qui représente l’agressivité et l’action.

De l’autre côté, la lune, un astre féminin, se trouve un signe régi par Vénus, une planète elle aussi très féminine.

On va donc voir deux énergies différentes, l’une plus dans l’action, et l’autre plus dans le soin et la douceur, se heurter. Considérant la crise que nous vivons mondialement, cela laisse présager que ces deux types d’approches pourraient s’unir et s’équilibrer entres-elles.

Quels signes vont être plus affectés?

Les signes d’eau, qui sont les plus sensibles, risquent de ressentir cette période plus fortement. On parle donc des Scorpion, Cancer et Poissons.

Puisque le signe de la Balance nous donne envie de se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus dans nos vies, ces signes plutôt nostalgiques et émotifs pourront ressentir un conflit intérieur.

Faites confiances à vos instincts, vous savez ce qui est bon pour vous!