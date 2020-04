[VIDÉO] Ces manèges sont disponibles en ligne pour vivre des émotions fortes à distance

Durant cette période d'isolement, on ne peut bien sur pas aller au parc d'attractions, alors on laisse le parc d'attractions venir à nous!

Plusieurs incroyables manèges sont disponibles dans leur entièreté sur YouTube, nous permettant donc de vivre l'expérience à distance.

Dans la vidéo ci-dessus vivez l'expérience des manèges Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure situé dans le Wizarding World of Harry Potter, Frozen Ever After qu'on retrouve à Epcot dans Disney World, ainsi que le récent Jurassic World de Universal Studios.

