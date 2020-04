Ce test qui dit à quel personnage connu vous ressemblez va vous troubler

Le «Statistical 'Which Character' Personality Quiz», qui nous dit de façon très précise à quels personnages fictifs on ressemble, sème la controverse sur Internet avec ses résultats autant exacts, qu’étranges!

Les tests de personnalité sont toujours amusants, mais celui-ci semble troubler ceux qui le font.

Il se base sur des questions très simples pour nous donner des statistiques sur quels personnages du cinéma et de la télé nous ressemblent. Cela donne plus de 500 résultats de personnages allant de Harry Potter à Hunger Games, en passant par The Office et Star Wars. Cela donne, vous vous en douterez, des résultats complètement farfelus!

Vous pouvez faire le quiz juste ici, cela prend environ 2 minutes!

Lorsque vous cliquez sur le lien pour faire le test, on peut lire un long texte de l’auteur du quiz. En gros, il explique qu’il n’aime pas les quiz populaires qu’on retrouve par exemple sur Buzzfeed parce qu’ils ne sont pas assez précis. On clique ensuite sur le bouton «Begin assessment» (débuter l’évaluation) au bas de la page pour entamer le quiz.

Le format est simple, on nous propose 2 qualités et on doit glisser le curseur vers celle à laquelle on s’identifie le plus. En anglais, le test utilise des mots assez faciles à comprendre, mais pour les plus compliqués, voici une traduction:

Frugal / Lavish : Économe / Dépensier

Blue collar / Ivory tower : Classe moyenne (ou ouvrière) / Privilégié

Ludicrous / Sensible : Excentrique / Sensé

Arcane / Mainstream : Obscur / Populaire ou traditionnel

Luddite / Technophile: N’aime pas la technologie / Aime la technologie

Après les 28 questions, on vous demande si vous voulez répondre à plus de questions pour aider les statistiques du site, mais vous pouvez tout simplement passer à vos résultats.

On vous donnera donc le personnage fictif auquel vous ressemblez le plus et à quel pourcentage, mais si vous désirez plus détails, à côté de «Full match list» cliquez sur «show».

Les gens qui font le test sont très étonnés des résultats et adorent les partager sur les réseaux sociaux. À votre tour!