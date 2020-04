D'où viennent ces poussées d'acné qui surviennent depuis l'isolement?

Votre peau n’est plus la même depuis le début de l’isolation? Vous n’êtes pas les seuls et une raison bien simple explique ces changements indésirables dans nos visages.

Ce n'est pas un secret, notre peau est le reflet de ce qui se passe à l’intérieur de notre corps. Quand un événement vient perturber nos vie comme la Covid-19, cela peut déséquilibrer notre peau et apporter son lot de désagréments : plaques sèches, rougeurs et, bien sûr, poussées d’acné.

Joshua Zeichner, MD, directeur de la recherche cosmétique et clinique et du département de dermatologie à l’hôpital Mount Sinaï de New York explique la raison pourquoi notre peau n’est plus le même depuis le début de la quarantaine.

«Nous savons que le stress peut avoir un impact négatif sur la peau et l’isolement social à cause du virus contagieux est certainement stressant, dit-il. Notre corps réagit en augmentant les niveaux d’une hormone appelée CRH. Elle augmente les niveaux de cortisol pour préparer notre corps à l’environnement stressant, mais il stimule également la production d’huile conduisant à des poussées d’acné.»

C’est donc le stress qui aggrave nos problèmes de peau et, dans le contexte actuel, il est parfois difficile de baisser son niveau d’anxiété devant l’incertitude.

Toutefois on peut essayer de contrôler les éruptions cutanées avec des produits de qualité, testés et approuvés.

Voici nos recommandations pour traiter les poussées d’acné :

1. Patch pour l’acné ciblé de Cosrx

Courtoisie

Prix: 14$ sur amazon.ca

Ingrédient actif: Un antiseptique

Pourquoi on l’aime: Ces patchs traitent les boutons comme une infection mineure. L'antiseptique présent dans la patch désinfecte le bouton et l’empêche de devenir plus gros.

2. Masque d’argile Aztec Secret Indian Healing Clay

Courtoisie

Prix: 12$ sur amazon.ca

Ingrédient actif: Argile bentonite

Pourquoi on l’aime: Ce masque a pour effet de nettoyer les pores et de réduire les points noirs. Si vous avez un bouton très enflé, il aidera à calmer les rougeurs et à accélérer la guérison.

3. Nettoyant SA de CeraVe

Prix: 17$ chez Pharmaprix

Ingrédients actifs: Acide salicylique et céramides

Pourquoi on l’aime: Ce nettoyant ultra doux convient aux peaux les plus sensibles qui souffrent d’acné.





4. Masque de nuit à l’huile de théier de The Body Shop

Courtoisie

Prix: 23$, en ligne

Ingrédient actif : Huile de théier

Pourquoi on l’aime: Ce masque 100% végane anti-imperfections traite les zones à problème durant la nuit. Le lendemain, la peau est purifiée et plus lisse!





5. Lotion asséchante Mario Badescu

via Amazon Canada

Prix: 22$, sur amazon.ca

Ingrédients actifs: Acide salicylique, sulfure et calamine

Pourquoi on l’aime: Ce mélange d’ingrédients actifs traite, assèche et calme les boutons. On l’applique directement sur le bouton irrité et on le voit disparaître dans les jours suivants.

6. Nettoyant pour le visage au charbon de Bioré

via Amazon

Prix: 8$, sur amazon.ca

Ingrédients actifs: Acide salicylique, charbon activé

Pourquoi on l’aime: Ce nettoyant désincruste les pores tout en réduisant l’excès de sébum sur le visage. Ce produit convient aux peaux plus grasses, car la combinaison des ingrédients peut être asséchante (mais très efficace).

7. Masque à l’acide salicylique de The Ordinary

Courtoisie

Prix: 12,50$, sur deciem.com

Ingrédients actifs: Acide salicylique, argile

Pourquoi on l’aime : Ce masque peut être appliqué sur l’ensemble du visage ou encore par zone ciblée afin de réduire l’apparence et l'inflammation des comédons. Il améliore également la texture de la peau et provoque une légère exfoliation de la peau.

8. Acide BHA Blackhead Power de Corsx

Courtoisie

Prix: 26$, sur amazon.ca

Ingrédient actif: De l’acide BHA

Pourquoi on l’aime : Si votre acné se présente sous forme de multiples points noirs, cet acide BHA entre en profondeur pour décoller le sébum incrusté dans vos pores. On l’applique tous les jours et sous un masque à l’acide salicylique, pour un effet décuplé.