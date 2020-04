15 choses qu'absolument tout le monde fait en confinement

On vit tous la crise du coronavirus ensemble, et c’est dans ces moments-là qu’on réalise à quel point on est tous pareils!

Que ce soit des recettes virales ou des passe-temps similaires, on fait pas mal tous la même chose en ce moment...

Alors, si tu as fait au moins 10 de ces 15 choses en confinement à la maison, tu es comme tout le monde!

1. Essayer le fameux café fouetté Dalgona

On a tous vu passer cette recette virale tout droit venue de Tik Tok, et ça semblait trop délicieux pour ne pas l’essayer! En plus, c’est facile comme tout et super Instagrammable.

Pour la recette: Essayez cette recette de café glacé virale pour bien débuter votre journée

2. «Binger» Tiger King sur Netflix en 2 jours à peine

Si c’est pas encore fait, qu’est-ce que vous attendez? C’est un «true crime» avec des tigres... Il n'y a rien de plus à ajouter!

3. Se teindre les cheveux d’une couleur funky

Parce que si c’est raté, personne ne va voir le résultat de toute façon.

4. Faire des masques pour le visage tous les jours

Si on fait 30 masques en 1 mois, est-ce que ça compte pour toute l’année?

5. Organiser sa garde-robe et/ou ses produits de maquillage

Marie Kondo serait tellement fière de nous en quarantaine!

6. Jouer à Animals Crossing et/ou se remettre aux Sims pour la première fois depuis des années

Parce qu’eux, au moins, peuvent aller se promener en ville.

7. Utiliser nos cells pour faire des... appels!?

Sur Zoom, Facetime, Messenger... On n'aura jamais autant parlé au téléphone!

8. Magasiner en ligne comme jamais

Une autre paire de leggings confos? «Add to cart...»

9. Regarder tellement de Tik Toks toute la journée, qu’on passe à l’étape d’en faire soi-même

Vous avez AU MOINS essayé de reproduire une danse, avouez-le!

10. Faire un pain aux bananes

C’est le moment parfait pour sortir les bananes noires trop mûres du congélateur!

11. Regarder un tutoriel sur comment couper sa propre frange, puis perdre son courage à la dernière seconde

Tentez de résister à la tentation.

12. Devenir ACCRO au shampooing sec

Qui se lave les cheveux tous les jours en quarantaine?

13. Regarder des vidéos de théorie du complot et devenir parano

Restez chez vous et lavez-vous les mains à la place.

14. Se mettre belle pour aucune raison

Maquillage, cheveux ET notre plus beau kit, mais un mardi à 14h.

15. Prendre des photos avec notre animal de compagnie parce qu'ils sont nos seuls amis

Les grands gagnants du confinement, et les meilleurs compagnons!