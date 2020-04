Voici en ordre les signes astrologiques du moins au plus aventurier au lit

Si votre signe astrologique en dit long sur votre personnalité et la perception des autres à votre sujet, il en est de même pour... vos envies au lit!

Bon, tout n’est pas inscrit dans les étoiles, mais certains signes sont tout de même réputés pour être particulièrement aventuriers dans la chambre à coucher.

Les voici, en ordre du moins au plus aventurier au lit :

12. Verseau

Les Verseau sont plus du genre longue conversation spirituelle que longues soirées torrides au lit. Ils aiment dire des choses souvent très osées pour provoquer, mais ne seront pas ceux qui entreprendront les rapprochements.

11. Capricorne

Avec les Capricorne, c’est tout ou rien. S’ils sont dédiés à l’acte sexuel, ils seront les meilleurs du zodiac. Le seul problème c’est que les Capricornes sont tellement «workaholic» qu’ils sont rarement dans le mood...

10. Balance

Les Balance ne sont pas les plus sexuels du zodiac, mais sont sans contredit les plus généreux au lit. Ils ont tendance à tout faire pour plaire à l’autre et de, malheureusement, bouder leur propre plaisir au passage.

9. Vierge

Ce qu’il faut aux Vierge pour devenir de véritables «Indiana Jones» de la couchette, c’est de bien connaître et surtout d’avoir confiance en leur partenaire. Si cette proximité n’est pas là, oubliez ça!

8. Cancer

Ce qui rend les Cancer intéressants au lit est sans contredit leur humeur changeante. Ils peuvent tout d’un coup passer de doux à rudes (en tenant bien sûr compte du consentement de leur partenaire!) en un claquement de doigts. Toutefois, cette humeur changeante est à double tranchant et ces derniers peuvent ne plus avoir d’envies subitement et longtemps!

7. Poisson

Les sensibles du Zodiac ont aussi une imagination et une vie intérieure extrêmement riche qui, si elle est transposée dans la chambre à coucher, peut donner des résultats magiques! Mais comme ils sont beaucoup dans leur tête, ils peuvent rapidement perdre leur intérêt... même durant l’acte!

6. Sagittaire

Les Sagittaire sont les chauds lapins du zodiac : le plus de partenaires = le mieux pour eux, en règle générale. C’est le signe qui aime le plus vivre dans le moment présent et ne se casse pas la tête avec grand-chose, surtout pas le sexe.

5. Taureau

Ne soyez pas surpris si votre partenaire Taureau sort les culottes mangeables, les plumes et la cire chaude! Ce signe adore les expériences sensorielles et est reconnu pour sa sensualité.

4. Lion

Le désir de plaire et d’être les meilleurs des Lion est fort et très fort, surtout quand on parle de leurs prouesses sexuelles. Les Lion adorent recevoir autant que de donner lors de l’acte ce qui en fait des partenaires idéaux.

3. Gémeaux

Les Gémeaux sont habituellement très ouverts et n’auront aucune crainte à essayer les fantasmes les plus fous de leur partenaire. Ils sont aussi les rois incontestés du «dirty talk» et savent mettre dans le mood instantanément.

2. Bélier

Les fougueux Bélier peuvent parfois être intimidants au lit. C’est le signe avec la plus grande libido du zodiac et un rien l’excite. Si le Gémeaux est le roi du «dirty talk», le Bélier est sans contredit celui de «la petite vite».

1. Scorpion

Le Scorpion est reconnu comme étant le signe le plus sexuel du zodiac. On peut dire que ce signe regroupe toutes les qualités sexuelles des signes précédents, sans les défauts. Ils sont donc fougueux, à l’écoute, sensuels, aventurier, bref, ils adorent le sexe et ne s’en cachent pas!

