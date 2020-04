Tana Mongeau révèle enfin l'origine sombre de ses problèmes de santé

Plusieurs fans de la Youtubeuse étaient inquiets puisqu’elle toussait sans cesse dans ses vidéos, mais Tana sait enfin ce qu’elle a.

Tana Mongeau a connu une année 2019 des plus intenses. Entre son mariage tumultueux avec Jake Paul et son émission sur MTV, elle n’a pas eu le temps de se reposer. Puis, elle a accepté de faire une seconde saison de son émission, No Filter, malgré le fait qu’elle n’avait pas la tête à ça.

• À lire aussi: Tana Mongeau avoue être malheureuse depuis son mariage avec Jake Paul

Dans une récente vidéo YouTube de plus d’une heure, Tana a décidé de s’ouvrir à ses abonnés et d’être complètement honnête.

Dans ce vlog, elle a avoué qu’elle était tellement déprimée vers la fin de 2019, qu’elle ne voulait plus vivre. Sa dépression était causée par sa mauvaise relation avec ses parents, son couple avec Jake Paul qui fut un échec, et le fait qu’elle a accepté de renouveler son contrat pour MTV alors qu’elle préfère faire des vidéos YouTube et non de la télévision.

Bref, Tana voyait sa santé dépérir très rapidement, mais n’avait tout simplement pas la motivation de faire quoi que ce soit. Tana a même confié dans cette vidéo qu’elle abusait de plusieurs drogues à ce moment-là.

La production de MTV lui a donc demandé de voir un médecin, dans le cadre de l’émission, parce qu’ils ne pouvaient plus ignorer ses problèmes de santé. Ils croyaient au pire, comme un cancer des poumons, mais elle a ensuite reçu un diagnostic d'asthme. Celui-ci s’est avéré être faux, mais Tana était soulagée au départ.

Puis, lorsque le tournage de la saison fut terminé, Tana a décidé de prendre sa vie et sa santé en main. Elle a déménagé et commencé à faire attention à son corps. Elle a ensuite vu d’autres médecins pour découvrir ce qui se cachait réellement derrière sa toux intense.

En fait, Tana explique qu'elle souffre d’une infection aux sinus qui dure depuis l’enfance. Ses parents refusaient de l’amener voir un docteur, alors cela ne s’est jamais réglé et était empiré par son hygiène de vie et le fait qu’elle fume.

Elle explique à la fin de sa vidéo se sentir enfin elle-même et motivée à prendre soin de son corps et de sa carrière.

On lui souhaite tout le bonheur du monde! Voyez la vidéo complète juste ici: