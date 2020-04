H&M sort une collection «To All the Boys» et c'est adorable

On adore les films To All the Boys I’ve Loved Before autant pour l’histoire d’amour entre Peter et Lara Jean, que pour les looks de celle-ci!

H&M a décidé de s’en inspirer pour concocter une collection abordable de morceaux mignons qu’on veut absolument porter cet été! (Si on sort de nos maisons un jour...)

La compagnie a expliqué que cette gamme était une lettre d’amour dedié au style bien particulier de Lara Jean. Ce sont des pièces romantiques et féminines que même ceux qui ne connaissent pas les films pourront aimer!

La gamme comprend 54 morceaux, autant des vêtements que des accessoires et des chaussures.

Voici donc nos 8 coups de coeur dans la collection H&M X To All the Boys:

1. Robe en filet à smock, 14$

2. Veste en jeans carrée, 49,99$

3. Robe à manches bouffantes, 19,99$

4. Blouse à manches bouffantes, 14,99$

5. Élastique façon foulard, 7,99$

6. Jupe-culotte plissée, 19,99$

7. Haut à manches bouffantes, 12,99$

8. Blouse épaules nues, 29,99$

Et pour magasiner la collection complète, c’est juste ici.