Noémie Bannes se livre sur le stress et l'anxiété liés à l'isolement

L’influenceuse a voulu partager sur Instagram un moment difficile pour prouver qu’ils sont normaux, et que ça arrive à tout le monde.

Noémie Bannes, qui avait participé à OD Bali, s’est sentie triste durant la soirée du 1er avril, et elle en a profité pour faire passer un message important.

Plus tôt dans la journée, elle avait partagé une photo sur Instagram en disant: «Avoir le moral à terre aujourd’hui. J’envoie de l’amour à toute personne qui se sent un peu comme ça aujourd’hui».

Puis, elle s’est tournée vers ses Story Instagram pour documenter ce moment sombre pour ses abonnés. Sur une photo de son visage couvert de larmes, Noémie a ajouté un beau message. «Réalité que je vous montre jamais, mais il m’arrive à moi aussi d’avoir des breakdowns, comme tout le monde.» Elle fait bien sûr référence au fait qu’avec la situation actuelle dans le monde, nous vivons tous un niveau de stress et d’anxiété plus haut qu’à la normale.

«Je suis une personne relativement sensible, j’ai souvent tendance à enfoncer/repousser mes émotions au lieu de les vivre au moment présent. [...] Tu veux pleurer? Braille, ça fait du bien.» En effet, il est important de pleurer et de vivre pleinement nos émotions en moment de stress, cela peut-être très libérateur.

Noémie a ajouté que son signe astrologique est Cancer, un signe reconnu comme étant émotif, alors tout s’explique!

Elle a continué avec une autre Story en expliquant qu’elle avait hésité à publier ceci puisqu’étant dans l’oeil du public, elle ne voulait pas laisser paraître ses moments de faiblesse. «Mais là, j’avais envie de vous montrer mon côté plus humain et sensible parce que c’est pas vrai que la vie va toujours bien.»

Et voilà! Bien dit.