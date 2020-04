Comment prévenir et se débarrasser des pointes cassées

Les pointes cassées font partie de la vie de plusieurs d’entre nous, mais c’est de pire en pire depuis que les salons de coiffure sont fermés!

Ce qu’on appelle les pointes cassées survient lorsque le bout de nos cheveux sont endommagés. On voit alors les cheveux qui se séparent et brisent facilement. Ce phénomène est causé par les outils chauffants qu’on utilise sur notre chevelure, les teintures, la sécheresse, et tout simplement la vie en général.

Malheureusement, une fois qu’une pointe est cassée, on ne peut pas vraiment la «réparer». On peut par contre prévenir cela et diminuer l’apparence des pointes défraîchies.

Voici comment prévenir les pointes cassées:

1. Se brosser les cheveux plus doucement

En gros, si vous entendez vos cheveux se casser quand vous les brossez, c’est mauvais signe! Si vous avez des gros noeuds, utilisez un produit démêlant avant de passer le peigne la dedans.

Commencez par le bas de vos cheveux pour vous débarrasser doucement des plus gros noeuds, puis travaillez vers le haut.

Essayez la brosse démêlante Super Lemon Drop de Drybar, 26,50$ chez Sephora:

2. Évitez le plus possible les outils chauffants

On le sait, c’est difficile, surtout lorsque notre texture de cheveux n’est pas celle que l’on souhaite, mais cela fait toute la différence.

Vous pouvez toutefois réduire la chaleur sur plusieurs fers. Évitez 450 ̊ et restez plus tôt en bas de 300 ̊ en utilisant des mèches plus petites.

3. Oubliez les huiles si vous utilisez des outils chauffants

Si vous aimez mettre une huile hydratante ou autre type de produit dans vos pointes, puis vous utilisez un fer, cela fait l’effet de cuire vos cheveux.

Assurez-vous que vos pointes soient vierge de produit avant d’utiliser les outils chauffants, à moins que ce soit un protecteur thermique!

Essayez le Keratin Smooth de TRESemmé, 5,96$ sur Amazon.ca:

Et maintenant, voici comment se débarrasser des pointes cassées:

1. Cessez de les arracher

Cela semble simple, mais c’est pourtant la meilleure solution. Quand on arrache le petit bout brisé d’un cheveux, on cause plus de mal que de bien.

On peut croire qu’on élimine la portion endommagée, mais on ne fait que repousser le problème.

2. Coupez vos pointes plus souvent

Vous l’avez entendu à maintes reprises, mais cela reste la seule et unique solution à 100% efficace pour se débarrasser des pointes cassées pour de bon.

Normalement, un professionnel pourrait vous le faire, mais en attendant, on peut le faire soi-même.

Essayez ces ciseaux pour cheveux Equinox, 40$ sur Amazon.ca:

3. Utilisez des sérums ou masques

Plusieurs sérums hydratants et masques réparateurs vont tout de même aider à diminuer l’apparence des pointes cassées. Par contre, l’idéal est de les utiliser en prévention, après avoir coupé le «bois mort»!

Appliquez-les la nuit, ou après avoir utilisé les outils chauffants, pour un résultat optimal.

Essayez le masque Hydratant de VERB 20$ chez Sephora: