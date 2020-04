Découvrez votre compatibilité amoureuse selon la numérologie

On connaît tous notre signe astrologique, mais connaissez-vous votre numéro? Lui aussi vous permettra d’en apprendre plus sur votre personnalité, et votre compatibilité amoureuse avec votre crush!

La numérologie est la croyance selon laquelle les chiffres et les lettres ont une signification particulière et un impact sur notre avenir et notre parcours dans la vie.

Il existe plusieurs type de numérologie, dont celle qui plus large, basée sur votre date de fête, que vous pouvez calculer ici.

Pour la numérologie amoureuse, vous devez calculer votre chiffre en partant de votre nom.

Voici comment calculer votre numérologie :

Tout d’abord, chaque lettre est associée à un chiffre que vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous.

Par exemple, si on calcule Elisabeth Rioux, 5+3+9+1+1+2+5+2+8 + 9+9+6+3+8 = 71.

Ensuite, additionnez les chiffres de votre résultat, 7+1 = 8.

Le chiffre amoureux d’Elisabeth est donc 8! À votre tour.

Voici donc les personnalités associées à chaque numéro:

Numéro 1 - Les rassembleurs

Vous aimez la compagnie des gens, mais n’aimez pas nécessairement vous ouvrir à eux rapidement. Vous avez probablement un grand cercle de bonnes connaissances, mais un petit nombre d’amis proches. En amour, vous êtes têtu et quand vous choisissez quelqu’un, c’est ça où rien. Si votre crush ne vous met pas en priorité, c’est finito pour vous.

Votre match parfait: 2

Vous êtes aussi compatibles avec: 1, 5 et 9.

Numéro 2 - Les sensibles

Vous avez tendance à rechercher des relations intenses et fusionnelles. Vous avez même probablement déjà eu l’impression de disparaître dans votre couple. Vous êtes aussi très protecteur des gens que vous aimez et vous vous mettez souvent à la place des autres. En gros, ce sont vos émotions qui dominent vos relations!

Votre match parfait: 4

Vous êtes aussi compatibles avec: 2, 6 et 8.

Numéro 3 - Les populaires

Vous êtes des personnes très, très sociables et adorez être en groupe. En amour, vous séduisez facilement les gens, ils sont attirés vers vous! En plus, les défis amoureux ne vous font pas peur, alors vous pourriez être dans un couple à distance ou tomber en amour avec quelqu’un de non disponible!

Votre match parfait: 5

Vous êtes aussi compatibles avec: 1, 7 et 8.

Numéro 4 - Les organisés

Pour vous, tout dans la vie doit être prévu et cela inclut aussi votre vie amoureuse. Vous n’avez aucun intérêt pour le «drama» ou les trucs trop compliqués. Cela ne veut pas dire que vous n’aimez pas les relations un peu épicées, mais il faut que cela vienne de vous et que vous soyez la personne en contrôle.

Votre match parfait: 6

Vous êtes aussi compatibles avec: 2, 4 et 8.

Numéro 5 - Les sapiosexuels

La «sapiosexualité», c’est lorsque vous êtes attirés par l’intelligence des gens. Pour vous, une bonne conversation et un débat animé est l’équivalent d’une «date» au resto. Vous aimez les gens divertissants et qui sont aussi occupés de vous, sinon vous risquez de vous tanner assez rapidement.

Votre match parfait: 9

Vous êtes aussi compatibles avec: 1, 5, et 8.

Numéro 6 - Les faciles

Pour vous, rien n’est grave. Vous êtes du genre à «go with the flow» et ça vous en prend beaucoup pour vous énerver. Vous avez beaucoup d’amis de longue date et préférez les relations stables. Vous évitez aussi la confrontation à tout prix, alors vous risquez de ne pas vous entendre avec les gens trop intenses (allo le numéro 5).

Votre match parfait: 8

Vous êtes aussi compatibles avec: 2, 4, 6.

Numéro 7 - Les romantiques

Vous avez probablement une vision de votre mariage idéal ou de votre conte de fée amoureux depuis votre enfance. Vous êtes rêveur et avez une image idéaliste de l’amour, et c’est bien correct comme ça! Cela fait de vous une personne difficile à séduire, puisque vous ne cherchez rien de moins que la perfection.

Votre match parfait: un autre 7

Vous êtes aussi compatibles avec: 3, 5 et 9.

Numéro 8 - Les fidèles

Quand quelqu’un vous tombe dans l’oeil, vous allez tout faire pour attirer leur attention. Vous n’aimez pas laisser les choses à la chance et préférez prendre le contrôle de la situation. Vous êtes prêt à travailler fort si un obstacle se présente dans votre relation, sauf si la personne brise votre confiance. Là, c’est terminé!

Votre match parfait: 4

Vous êtes aussi compatibles avec: 2, 3, et 6.

Numéro 9 - Les indépendants

Pour vous, dans toute relation, votre priorité reste l’indépendance. Sans dire que vous voulez tromper votre partenaire, vous pouvez avoir de la difficulté à vous engager à 100% avec quelqu’un. Si vous trouvez une personne qui vous donne envie de le faire, vous voulez tout de même avoir vos propres activités et amis de votre côté.

Votre match parfait: 3

Vous êtes aussi compatibles avec: 2, 5 et 7.

Et voilà!