10 séries télé qui sortent ou qui reviennent en avril

Par les temps qui courent, on a beaucoup de temps pour écouter nos séries favorites et, heureusement, plusieurs d’entre elles sortent durant le mois d’avril.

Que ce soit des séries qu’on adore qui sont de retour, ou bien de toutes nouvelles émissions qu’on a hâte de découvrir, les options sont multiples!

Voici 10 nouvelles séries à ne pas manquer en avril:

1. L’Académie saison 3 - Club Illico le 2 avril

La toute dernière saison de cette série arrive plus tôt que prévu et on a très hâte de voir les personnages aller à leur bal de finissant!

2. La maison de papier (La Casa Del Papel) partie 4 - Netflix le 3 avril

Dans cette nouvelle saison, on risque de voir comment Le Professeur a été ébranlé par la capture de Lisbon, dont il est amoureux. Il tentera certainement de la sauver lors de la saison 4. On verra aussi ce qui est arrivé à Nairobi (est-elle morte?) et comment les voleurs de banque arriveront à vivre avec le fait qu’ils ont tué des gens lors du dernier vol.

3. Run - HBO (Crave) le 12 avril

Dans cette toute nouvelle série de type comédie noire, une jeune femme quitte sa vie confortable en banlieue pour aller faire le tour des États-Unis avec son copain du secondaire avec qui elle avait fait un pacte.

4. Making the Cut - Amazon Prime depuis le 27 mars

Fans de Project Runway ou Next In Fashion, voici votre prochaine obsession! Animé par Heidi Klum et Tim Gunn, ce tout nouveau concours de designers de mode s’annonce très amusant!

5. Defending Jacob - Apple TV + le 24 avril

Dans cette mini-série, Chris Evans (allô Capitaine America!) joue un père qui doit composer avec le fait que son fils de 14 ans est accusé de meurtre. Intrigant...

6. Mes premières fois (Never Have I Ever) - Netflix le 27 avril

Inspirée par l’enfance de Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project), cette série montre la jeunesse d’une adolescente américaine d’origine indienne. Une émission légère et drôle, mais touchante à la fois!

7. Penny Dreadful: City of Angels - Showtime le 26 avril

Ce «spin-off» de Penny Dreadful se déroule dans les années 30, 40 ans après les événements de la série originale. L’histoire se passe à Los Angeles où la culture mexicaine influence fortement la ville et Natalie Dormer (Game of Thrones) joue un démon qui peut se transformer en qui elle désire!

8. Home Before Dark - Apple TV + le 3 avril

Ce drame mystérieux inspiré d’une histoire vraie suit une jeune fille qui s’improvise journaliste et qui enquête sur la disparition d’un ami de son père.

9. Tales From the Loop - Amazon Prime le 3 avril

Cette série de science-fiction explore la vie de gens qui vivent dans un petit village au-dessus de «the loop», une machine qui permet d’explorer les mystères de l’univers.

10. Survive - Quibi le 6 avril

Le jour où cette toute nouvelle plateforme de contenu sera lancée, on aura droit à Survive. La mini-série de 4 épisodes met en vedette Sophie Turner dans le rôle de Jane, une jeune femme qui doit survivre sur une montagne enneigée après le crash de son avion.

Bon visionnement!