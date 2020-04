Voici quand «Riverdale» sera de retour après le retard causé par le coronavirus

La pandémie du moment a un impact sur de nombreuses sphères de notre vie, incluant les tournages de nos séries favorites dont Riverdale.

Lorsque la nouvelle que l’une de l’équipe de Riverdale aurait été en contact avec le virus est tombée plus tôt en mars, le tournage fut immédiatement stoppé

À ce moment, on ne savait pas ce que cela voulait dire pour la suite de la série, puisqu’ils n'avaient pas terminé de filmer tous les épisodes de la saison 4. Le dernier épisode de Riverdale a avoir été diffusé fut donc The Locked Room, sorti le 12 mars sur Netflix. Depuis, plus rien.

On connaît enfin la date de retour de l’émission, mais pour un seul épisode.

Il s’agit de l’épisode musical tant attendu intitulé Wicked Little Town, qui sera disponible sur Netflix jeudi le 16 avril.

Après les épisodes musicaux inspirés par Carrie et Heathers, cette année on a droit à Hedwig and the Angry Inch, une comédie musicale légendaire dans la communauté LGBT qui a connu son heure de gloire dans les années 90.

Les fans de Sex Education vont aussi la reconnaître, puisque c’est ce qu'Eric voulait aller voir le jour de sa fête, lors de la saison 1.

Bref, après cet épisode, l’avenir est incertain pour Riverdale. Tant que le tournage ne pourra pas reprendre, il est impossible de déterminer quand on aura droit au reste de la 4e saison.

En attendant, voici la bande-annonce pour l'épisode 16 et on va suivre le tout de très près...