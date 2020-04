4 recettes de masques maison pour le visage à essayer dès maintenant

Ce n’est pas le temps qui manque pour essayer de nouvelles techniques de soin de la peau en ce moment, alors pourquoi ne pas faire nos propres masques?

Les masques faciaux sont idéaux pour donner un coup de main à notre peau. Que ce soit un boost d’hydratation, un exfoliant efficace ou un nettoyage en profondeur, ils sont un plus non négligeable à notre routine beauté!

Ce qui est encore plus amusant est de faire nous-mêmes des masques avec des ingrédients qui se retrouvent déjà dans notre garde- manger.

Voici donc 4 recettes faciles de masque maison:

1. Masque nourrissant à l’avocat et cacao

Unsplash

Résistez à la tentation de manger ce masque qui hydrate en profondeur la peau. On combine:

¼ d’avocat bien mûr écrasé à la fourchette

1 cuillère à soupe de poudre de cacao

1 c. à s. de miel

On mélange le tout pour obtenir une pâte, puis on applique sur le visage environ 10 minutes. On rince et on suit avec nos soins habituels!

2. Masque illuminateur au curcuma

Ce masque convient à tous les types de peaux, mais il aide surtout à illuminer le teint et calmer les petits boutons. On mélange :

2 cuillères à soupe de curcuma

1 c. à s. de farine de riz

2 c. à s. de yogourt nature

1 cuillère à thé de miel

On applique sur tout le visage (même les cernes!) en couche fine et on laisse agir environ 20 minutes. Attention, le curcuma peut tâcher alors on assure de bien nettoyer son visage après.

3. Masque matifiant à l’aloès

Unsplash

Pour absorber l’excès d’huile sur notre visage, ce masque est parfait. On combine:

1 blanc d’oeuf

2 cuillères à soupe d’aloès (frais si vous avez la plante, ou en gel)

Tout simplement! En 10 minutes, votre visage sera moins gras et vos pores, resserrés.

4. Masque calmant à l’avoine

Unsplash

Pour celles qui ont des plaques rouges ou une crise d’ezcema causée par le stress, ce masque est pour vous! On mélange:

¼ de tasse de flocons d’avoine

Une demi banane très mûre, écrasée à la fourchette

1 cuillère à soupe de miel

On l’applique sur le visage environ 15 minutes, puis on rince à l’eau tiède!

Bonus, si vos lèvres on besoin d’exfoliation, mélangé un peu de miel avec du sucre brun et le tour sera joué!