Elle Fanning s’est teint les cheveux de la couleur la plus tendance du printemps

L’actrice aux cheveux blonds, Elle Fanning, a succombé à la tentation d’essayer une couleur plus originale pendant qu’elle pratique l’isolement social!

AFP

Elle Fanning, qu’on connaît pour ses rôles dans Maléfique et All the Bright Places, ne change pratiquement jamais la couleur de ses cheveux.

Son blond platine est en fait sa couleur signature, mais la jeune femme avait clairement envie d’un changement!

Parce que les salons de coiffure sont fermés, plusieurs personnes s’improvisent coloristes à la maison et expérimentent avec des teintures temporaires.

C’est en effet le moment parfait puisque peu de gens vont voir le résultat final en cas de catastrophe, mais qu’on a tous besoin d’un peu de couleur pour égayer nos journées.

Elle Fanning a donc opté pour un rose-pêche qu’elle a appliqué elle-même. Elle a dévoilé le très joli résultat dans sa Story Instagram.

Capture d'écran Instagram @ellefanning

Elle adopte donc la tendance cheveux du printemps, beaucoup plus facile pour les blondes que les brunes à obtenir soi-même à la maison.

Un peu plus tôt dans le mois, Elle avait aussi partagé une photo indiquant pourquoi elle pratiquait l’isolement social. «Je reste à la maison pour ma grand-mère», peut-on lire.

Un modèle à suivre!