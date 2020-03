Dirty John saison 2 : Vous devez voir la bande-annonce intrigante

On a tous adoré la première saison de Dirty John, alors notre bonheur fut à son comble lorsqu’une saison sur un tout nouveau cas a été annoncée.

Dirty John racontait l’histoire d’amour tordue entre Debra Newell et John Meehan, un arnaqueur professionnel qui était prêt à tout pour la garder auprès de lui.

Si vous n’avez pas déjà vu l’excellente série, on ne veut pas ruiner la fin pour vous, mais sachez que cela se termine par un meurtre.

Pour la saison 2, on passe carrément à un autre cas, celui de Betty et Daniel Broderick dont le divorce a dégénéré en 1989.

La bande-annonce débute avec Betty, jouée par Amanda Peet (2012, Vol d'identité) et Daniel Broderick, joué par Christian Slater (Mr. Robot), dans une salle de cour lors des négociations pour leur divorce.

Betty explique qu’elle a toujours voulu un mari et une famille, mais que Daniel la traite pratiquement comme un chien et s’attend à ce qu’elle fasse tout pour lui. La femme continue en disant qu’après 16 ans de mariage, dès que son mari a eu 40 ans, il l’a abandonnée pour une jeune fille de 19 ans et une voiture de sport.

On voit ensuite Betty dire «Je suis étonnée que cela n’a pris qu’une seule balle pour tuer Dan Broderick». On comprend donc que Betty a éventuellement perdu le contrôle et a tué son mari.

Voyez la bande-annonce juste ici:

Le cas réel des Broderick est célèbre. Dans la vraie vie, Betty a plaidé coupable du meurtre de Daniel et sa nouvelle femme, Linda. L'intrigue de la série n’est donc pas si elle est une meurtrière ou pas, mais plutôt de connaître sa version des faits.

Comme la bande-annonce le dit, il y a «deux côtés à chaque meurtre», alors on s’attend à ce que la série nous présente ce qui a poussé Betty à commettre cet acte.

Dirty John: The Betty Broderick Story sera diffusée en juin sur le poste USA Network, puis on espère que Netflix achète les droits comme avec la première saison!